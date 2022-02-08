طريقة عمل البطاطس بالبشاميل بمجموعة من الوصفات الشهية الصحية 100%

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عمر شويل - جدة طريقة عمل البطاطس بالبشاميل التي يعشقها الملايين من كافة أنحاء العالم والكثير منا يعشق البطاطس بكافة انواع واشكال اعدادها والبشاميل ايضا ومن هنا نقوم بتوضيح طريقة عمل البطاطس بالبشاميل واللحم المفروم ايضا، وكل بيت وست بيت تريد التطوير والابتكار في عالم الطبخ حتي تظهر ابتداعتها وينوع افراد الاسرة والتذوق للاكلات المختلفة حتي لا يحدث ملل.

يعد الباشميل من الأكلات العربية التي إضافة إليها الكثير من الوصفات الشهية الصحية التي تجعل للطعم مذاق جميل، حيث يمكنكم عمل البشاميل بالجبن والزيتون بطريقة بسيطة وسريعة، كما يمكنكم أيضاً عمل البشاميل باللحمة، فضلا عن الطريقة الأشهر في الوطن العربي وهي عملية إعداد البشاميل بالبطاطس، لذا نكشف إليكم عبر هذا التقرير الأسرار الخفية لعمل البشاميل.

طريقة عمل البطاطس بالبشاميل بدون لحم

علينا توفير المكونات والمقادير ليتم اعداد ذلك الطهي.



قرن فلفل احمر.

بصلة شرائح.

معلقة ملح.

خمس بطاطس قطع شرائح.

معلقة سمن.

عبوة البشاميل.

شوية فلفل اسود.

معلقة بقدونس مفروم.

كوب جبنة شيدر.

طريقة تحضير البطاطس بالبشاميل بدون لحم:

نحضر وعاء ونضع السمن ونرفع علي النار لذوبان السمن ونضيف الدقيق مع التقليب ليتم التجانس، ثم نصب الحليب مع التقليب ليصبح القوم متجانس وبعدها نضع الملح والفلفل الأسود مع تقليب للخليط. علينا بوضع ربع كمية البطاطس في صينية فرن ثم نصب بعض البشاميل فوق الخليط، وندخل الفرن لمدة نصف ساعة، حتى التطيب، أسرار عمل المحشي الملفوف.

طريقة عمل البشاميل بالبطاطس واللحم المفروم

1.المقادير المطلوبة:



كوب جبنة شيدر.

معلقتين زيت طعام.

كيلو بطاطس.

رشة بهارات.

شوية فلفل اسود.

معلقة صغيرة ملح.

زعتر وسماق حسب الرغبة.

كيلو لبن حليب.

بصلة مفرومة.

كوب دقيق فاخر.

نصف كيلو لحم مفروم.

2. طريقة العمل والتحضير:

يتم حضور اللحم المفروم بالتبيله العادية مع البصل والثوم والملح والفلفل والبهارات والزعتر والسماق في وعاء، نذكركم الآن طريقة عمل البابا غنوج. نقوم بتجهيز قدر جديد علي النار ونضع الزيت وننزل البشاميل، والدقيق ويترك ليصبح لونه ذهبي ، بعدها نضيف الحليب مع التقليب حتى يكون الخليط ثقيل ومتماسك. ثم نضع نصف كمية الجبنة، في وعاء اخر ايضا، ويتم تشويح البصل بمعلقة زيت حتى ياخذ لون ذهبي. نجهز الفرن على حرارة 180درجة، ونحضر الصينية. يتم خلط البصل بالبطاطس المصلوقة يتم دهان الصينية بمعلقة زيت وننثر البسماط ثم نضيف بشاميل ثم نضع البطاطس ثم اللحم المفروم ثم باقي البطاطس ونصب البشاميل ونرش البسماط ونصف كمية الجبن، وإليكم رابط طريقة عمل البيتزا. واخيرا نقوم بوضع الصينية في الفرن لمدة ربع ساعة ويتم تغطيتها بورق فويل، ثم نشيل الغطاء عنها ونتركها خمس دقائق حتى يحمر وجها، يتم تقديمها علي صينية التقديم لتوزيعها في الاطباق.

طريقة عمل بطاطس البشاميل بالدجاج

1.المقادير والمكونات:



ربع كوب موتزاريلا.

ثلاث فصوص ثوم.

بصلة مفرومة.

ثلاث اكواب صلصة بشاميل.

فلفل اسود.

رشة ملح.

كيلو بطاطس.

معلقة بابريكا.

ربع كوب زيت طعام.

معلقة صلصة طماطم.

ثلاث قرون فلفل واحد اصفر، اخضر، احمر مقطع مكعبات.

معلقة زعتر.

رشة زيت زيتون.

نصف كيلو دجاج صدور.

2. طريقة تحضير:

يتم تهيئة الفرن لدرجة حرارة 200 درجة مئوية، ونذكر برابط طريقة عمل الكشري المصري. علينا بتدبيل الدجاج بالملح والفلفل الأسود، واتركيها نصف ساعة ليشرب التتبيلة. نحضر قدر، ونضع البطاطس والملح والفلفل الأسود والزعتر وزيت الزيتون، ونقوم بالتقليب. نحضر صينية ونقوم برص البطاطس شرائح او حلقان ثم ندخلها الفرن لمدة ربع ساعة، نار متوسطة، ويتم تسخين الزيت، ثم نضيف البصل مع التقليب حتى التشويح. بعدها نقوم بوضع الثوم مع التقليب واضافة الدجاج والاستمرار في التقليب حتى يتغير لون الدجاج. القيام بوضع الفلفل الملّون، مع التقليب ايضا لخمس دقائق، ثم نصب صلصة الطماطم والبابريكا، ونعيد التقليب. بعدها نترك الدجاج على نار هادئة ليطيب. نضع الدجاج فوق البطاطس، ثم نصب صلصة البشاميل عليهم، وإليكم رابط طريقة عمل المكرونة الحمراء. ندخل الصينية في الفرن لمدة نصف ساعة، ثم نخرجها ونرش عليها الموتزاريلا على الوش. بعدها ندخل الصينية في الفرن لمدة ربع ساعة اخرى ثم نطفئ وتقدم علي صينية التقديم بالهناء والشفاء.

الي هنا وصلنا معكم إلي ختام شرح طريقة عمل البطاطس بالبشاميل بمجموعة من الوصفات الشهية الصحية 100%.