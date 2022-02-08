نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ألذ وأفضل طعم لوجبة خفيفة وشهية طريقة عمل طاجن المكرونة بالدجاج والخضار في المنزل في المقال التالي
طاجن المكرونة بالدجاج والخضار من أكثر الأكلات المتميزة وسهلة التحضير والتي يمكنك عملها في المنزل بخطوات بسيطة، كما تتميز بنكهات رائعة وخاصة طعم الخضار المضاف إليها مع الفراخ المستوية والبهارات الخاصة بها تعطي لها مذاق رائع، وقد اكتسبت المكرونة شهرة واسعة في المطابخ العربية، والسبب في ذلك يعود إلى كثرة تحضيرها في المطبخ العربي بشكل عام وسنتعرف على طريقة التحضير في اقتصادية بشكل كبير تابعونا لمعرفة المزيد.
مكونات تحضير مكرونة بالدجاج والخضار
نقدم لكم مكونات تحضير مكرونة بالدجاج والخضار، وهي كالتالي:
- قطعة صدر دجاج بدون عظم أو جلد، مقطعة إلى قطع صغيرة.
- كوب كبير من الخضار المختلفة.
- باستا غير مطبوخة.
- 6 ملاعق كبيرة من الدقيق أو ما يعادله.
- كوبان حليب.
- نصف كوب زبدة.
- علبتين كريمة للطبخ.
- كوب كريمة حليب.
- نصف كوب جبن ايطالي.
- ملح فلفل حسب الرغبة.
طريقة تحضير المكرونة بالدجاج والخضار
تعد المكرونة من الأكلات السريعة والتي لا تجد أشخاص يختلفون علي طعمها الشهي، كما في السنوات الماضية بداء العديد من رجال الأعمال في جميع دول العالم الاهتمام في صنع مطاعم تختص في صنع المكرونة بأنواعها المتعددة والتي لا حصر بها، وقد نالت هذه المطاعم شهرة واسعة خاصة في الدول الغربية وبعد ذلك العربية ويرجع ذلك إنها وجبة خفيفة وكانت غريبة في البداية على المجتمع العربي، ولكن الآن مع صعود أجيال جديدة بداء الكثير من السيدات في البحث عن طريقة عمل مكرونة بالدجاج والخضار والتي اشتهرت في الأيام السابقة، ونقدم إليكم خطوات تحضيرها وهي:
- نقوم بسلق المكرونة ونضع عليها ملح لمدة عشرة دقائق ونقوم بطهي البصلة حتى تذبل بزبدة ثم وضع الفراخ وعليها الخضار ويتم التقليب بشكل جيد.
- نقوم بوضع جميع البهارات على الفراخ مع التقليب ونضيف عليها ماء حتى تغلي.
- نضيف القشطة ونترك المزيج على النار لعدة دقائق حتى يغلي مرة أخرى.
- نضع خليط الدجاج والكريمة في طبق فرن فوق المكرونة المسلوقة، ونضعها في فرن على حرارة 180 درجة، ونتركها لمدة ربع ساعة.
- أخرجي الطبق من الفرن، ووزعي الجبنة فوقها، ثم ضعي الطاجن في الفرن من الأسفل مرة أخرى لمدة أربع دقائق، ثم قدميه على سفرتك.
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