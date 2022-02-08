فاتك كتير أنك معملتهاش كيكة البسبوسة الشهية بطعم خيالي

كيكة البسبوسة إحدى الحلويات المفضلة التي يعشقها الكثير من الأشخاص بسبب طعمها اللذيذ والشهي، كما أنها تتميز بسهولة تحضيرها، كما أنها تحتوي على قائمة مكونات قصيرة، للحصول على كيكة بسبوسة مثالية لابد من معرفة كافة الخطوات المطلوبة وكذلك عمل شربات رائع ومميز إنها واحدة من تلك الحلويات التي تمتلك كل أسرة عربية طريقتها وخطوات تحضيرها في كل مطبخ عربي وخلال مقالنا سنقدم لكم طريقة عملها بكل سهولة ويسر كل ما عليك فعله هو اتباع الخطوات الآتية بدقة شديدة لتحصلي على نتيجة مذهلة تابعونا لمعرفة المزيد.

مكونات كيكة البسبوسة

نقدم إليكم المكونات التي تساعدك في صنع كيكة البسبوسة في المنزل، كما أنها مكونات اقتصادية، ومن ضمنها:

نصف كوب سمن.

كوب ونصف من دقيق سميد.

كوب من السكر.

ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

ملعقتين كبيرتين من الزبادي كامل الدسم.

لوز محمص للتزيين (اختياري).

مكونات الشربات

كوب ونصف سكر.

كوب ماء.

حوالي نصف ليمونة.

طريقة صنع كيكة البسبوسة

نقدم إليكِ سيدتي وصفة مميزة وسهلة التحضير بمواد بسيطة تمكنك من صنع أجمل كيكة بالبسبوسة في بيتك، والخطوات بالتفصيل في النقاط التالية: