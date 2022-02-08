لو مستعجلة.. خلطة دوف الصحراوية لتفتيح البشرة 5 درجات بدون كريمات باهظة او ليزر لن تستغني عنها

استخدام خلطة دوف الصحراوية تجعل منك انثى متفجرة الانوثة. فهذه الوصفة تجعل بشرة جسمك ناعمة كالحرير، في مكونات هذه الوصفة تعمل على ترطيب الجسم وتنعيمه، ومن ثم تلميعه وتخلصك من الجلد المتسخ المتراكم على بشرتك، عزيزتي تطبيقك لهذه الوصفة يغنيك عن الذهاب لصالونات التجميل. تدللي بجسد جميل، يزيد من تألقك ويمنحك ثقة لا يمكن لك الاستغناء عنها.

خلطة دوف الصحراوية

هناك عدة وصفات فعالة بصابون دوف نعرض منها هذه الوصفة التي تعمل على تغذية البشرة وتفتيح جسمك ومنحها المزيد من المرونة ومنع جفافها ويمكنك تطبيقها كالآتي:

ماء ورد.

لبن حليب سائل.

صابون المغربي المفضل لديك.

صابون دوف السائل.

جلسرين سائل.

تبيض الجسم الأسمر للابد

في وعاء على النار نسخن اللبن، نضيف صابون دوف، ثم نضيف الصابون المغربي والجلسرين.

ثم نقلب المكونات حتى تمام الامتزاج، ثم نضيف ماء الورد حتى الحصول على قوام كريمي.

ثم عليكي عزيزتي أخذ حمام دافئ في المساء، ثم دهن جسدك بالكامل بالليل، وترك الوصفة على الجلد طوال الليل.

وفى الصباح تأخذي حمامك العادي، تنبهرين من نتيجة الوصفة، يمكنك تطبيق هذه الوصفة مرتين في الأسبوع.

نصائح للحصول على بشرة مشدودة وبيضاء

عليكي المداومة على شرب الماء باستمرار وعدم التغافل عنه في الشتاء.

المداومة على الوصفة المذكورة في المقال يعمل على التخلص من الجلد الميت.

احرصي عزيزتي على تناول الخضروات والفاكهة الطازجة، ولا تحرمي جسمك من فوائدها.

تجنبي السهر، لما له من آثار مدمرة للبشرة.

احرصي على تناول الفيتامينات، والمكملات الغذائية المناسبة لك في كل مرحلة عمرية.

مارسي الرياضة بانتظام، لأن من شأنها المحافظة على قوامك، وتنظيم الوظائف الحيوية بالجسم.

متابعتنا في كل ما نقدمه لك من نصائح ووصفات للوصول بك إلى جمال طبيعي بوصفات من كنوز الطبيعة.

وفي الختام، المداومة على خلطة دوف الصحراوية سوف تجعل منك نجمة دائمة التألق. عزيزتي انت جميلة وتستحقين كل ما هو جميل. لا تفوتي الفرصة في الحصول على كل ما هو مفيد ومغذى لك وبشرتك. الطبيعة تمنحك كل ما تحتاجين إليه لتبقى على حيوية ونضارة جسدك. فقط عليك استغلال الفرصة والاهتمام بنظافة وجمال ورونق بشرتك.