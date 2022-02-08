سحر مفعول وصفة التخسيس الصاروخية الرهيبة هتخسسك 7 كيلو فى 3 ايام بدون حرمان ولا ادوية ولا رياضة

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عمر شويل - جدة سحر مفعول وصفة التخسيس الصاروخية الرهيبة ، تسعى معظم الفتيات وراء الوصفات الطبيعية التي تساعدهم على خسارة الوزن، حيث أنها تعمل على دعم الجسم بالفوائد وتعوضه بما ينقصه ويفقده مع مرور الوقت مثل القرفة والزنجبيل الذين يمتلكون الكثير من الفوائد الذي لا تعد ولا تحصى فهي تقوي الجهاز المناعي لأنها تحتوي على مضادات الأكسدة التي تجعله يقاوم الفيروسات والجراثيم، بالإضافة إلى العسل الأبيض الملأ بالفوائد فهو يعزز عملية حرق الدهون في الجسم ويجعل الفتيات تحصل على قوام جميل وجذاب في أٌسرع وقت.

سحر مفعول وصفة التخسيس الصاروخية الرهيبة

يعاني الكثير من الأشخاص من زيادة الوزن الناتج عن اتباع بعض من الأساليب والعادات الغير صحية، ولابد في البداية أن يتم اتباع نظام غذائي صحي وسليم فيجب التخلي عن تناول الوجبات السريعة المليئة بالدهون والزيوت والاستعانة بالوصفات الطبيعية التي تتمثل فيما يلي:

خلطة العسل الأبيض:

تعتبر واحدة من الوصفات الجيدة جداً والتي تساعد في حرق دهون الجسم الضارة بالإضافة إلى أنه يزيد معدل الحرق ويستخدم كما يلي:

المكونات:

2/1 ملعقة كبيرة عسل طبيعي.

1 كوب ماء ساخن.

2/1 ملعقة كبيرة خل.

طريقة التحضير:

في كوب الماء الساخن يضاف به العسل والخل وقلبي المكونات مع بعضها لتمتزج جيداً.

ثم يتم شرب المزيج 3 مرات في اليوم قبل تناول الوجبات.

وصفة الزنجبيل:

الزنجبيل من المكونات الطبيعية التي تمتلك الكثير من الخواص المفيدة للجسم، كما أنه من أنسب الأعشاب الذي تستخدم لخسارة الوزن:

المكونات:

2/1 ملعقة صغيرة مسحوق زنجبيل.

4/1 ملعقة صغيرة مسحوق القرفة.

2/1 ملعقة صغيرة كمون مطحون.

طريقة التحضير:

ضعي براد ماء على النار وتركيه حتى أن يغلي.

في كوب من الماء المغلي يتم إضافة المكونات ويتم تغطيته لمدة 5 دقائق.

يتم شرب الخليط 3 مرات على مدار اليوم قبل الوجبات الرئيسية.

وصفة القرفة :

القرفة تحتوي على مضادات الأكسدة التي تعمل على حماية الجسم من العوامل الخارجية التي تؤذيه وتسبب ضعفه، لذلك يكون المكون الأفضل عند رغبة النساء في إنقاص الوزن وتتم كالتالي:

المكونات:

2/1 ملعقة صغيرة كمون مطحون.

1 كوب ماء.

2 شريحة ليمون.

1 ملعقة مسحوق القرفة.

1 ملعقة مسحوق الزنجبيل.

طريقة التحضير: