نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حضري الكنافة بالجبنة الموزاريلا النابلسية في البيت في المقال التالي
الكنافة تعد من أشهر الحلويات العربية الشهية في الوطن العربي وخاصة بلاد الشام، وحيث يتم تقديم الكنافة في جميع المناسبات المختلفة والخاصة والأعياد، وحيث يتميز الكنافة بأنه له نكهة رائعة ومختلفة عن باقي الحلويات الأخرى وهي مفضلة عند الجميع، وكما أن الكنافة تمدالجسم بالطاقة والحيوية لأنها تحتوي على نسبة عالية من السعرات الحرارية والسكر، وحيث أنها تعمل على إمداد الجسم بالمضادات الحيوية الطبيعية، ويتم حشو الكنافة بعدة حشوات مختلفة مثل كنافة بالقشطة والجبنة الموزاريلا والكريمة، وسوف نتعرف الآن على طريقة عمل الكنافة بالجبنة الموزاريلا النابلسية زي المحلات خطوة بخطوة بأفضل وأسرع وأطيب طريقة في البيت ولذلك من خلال هذا المقال.
طريقة عمل الكنافة النابلسية بالجبنة الموزاريلا
المكونات:
- واحد مغلف من عجينة الكنافة الخشنة.
- أثنين كوب من جبنة ريكوتا.
- كوب واحد من الجبنة موزاريلا.
- أثنين كوب من الزبدة الغير مملحة.
- ثلث كوب من السكر الأبيض.
- كمية من الفستق للتزيين
- كوب ونصف من الشربات البارد.
طريقة التحضير:
- الخطوة الأولى ابدائي في تسخين الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية.
- الخطوة الثانية قومي بوضع عجينة الكنافة في الخلاط الكهربائي حتى يصبح شكلها كشعيرية ثم نضعي الكنافة في وعاء كبير مناسب.
- الخطوة الثالثة قومي بإحضار وعاء أخر ثم ضعي فيه الجبنة الموزاريلا وأثنين كوب من الجبنة ريكوتا وثلث كوب من السكر الأبيض وبعد ذلك قومي بوضع أثنين كوب من الزبدة الغير مملحة في المايكرويف حتى تذوب تماما ثم نتركها جانباً.
- الخطوة الرابعة قومي بوضع الزبدة على عجينة الكنافة ثم نخلطهم مع بعضهم البعض بإستخدام اليدين حتى تمتص الكنافة الزبدة جيداً ثم قومي بإحضار صينية مناسبة ثم نضع بها عجينة الكنافة ثم نضع مزيج الجبنة فوق الكنافة دون أن تقترب من الأطراف ثم نضع نصف عجينة الكنافة.
- الخطوة الخامسة قومي بوضع الصينية في الفرن ونتركها لمدة تتراوح بين 30 دقيقة إلى 35 دقيقة حتى تذوب الجبنة وتصبح الكنافة لونها ذهبي.
- الخطوة السادسة قومي بإخراج صينية الكنافة من الفرن ثم نقلبها على طبق للتقديم ونسكب فوقها كوب ونصف من الشربات البارد ثم نزينها بالفستق الحلبي وبعد ذلك أصبحت جاهزة للتقديم إلى أفراد الأسرة.
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