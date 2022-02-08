حضري الكنافة بالجبنة الموزاريلا النابلسية في البيت

الكنافة تعد من أشهر الحلويات العربية الشهية في الوطن العربي وخاصة بلاد الشام، وحيث يتم تقديم الكنافة في جميع المناسبات المختلفة والخاصة والأعياد، وحيث يتميز الكنافة بأنه له نكهة رائعة ومختلفة عن باقي الحلويات الأخرى وهي مفضلة عند الجميع، وكما أن الكنافة تمدالجسم بالطاقة والحيوية لأنها تحتوي على نسبة عالية من السعرات الحرارية والسكر، وحيث أنها تعمل على إمداد الجسم بالمضادات الحيوية الطبيعية، ويتم حشو الكنافة بعدة حشوات مختلفة مثل كنافة بالقشطة والجبنة الموزاريلا والكريمة، وسوف نتعرف الآن على طريقة عمل الكنافة بالجبنة الموزاريلا النابلسية زي المحلات خطوة بخطوة بأفضل وأسرع وأطيب طريقة في البيت ولذلك من خلال هذا المقال.

طريقة عمل الكنافة النابلسية بالجبنة الموزاريلا

المكونات:

واحد مغلف من عجينة الكنافة الخشنة .

أثنين كوب من جبنة ريكوتا .

كوب واحد من الجبنة موزاريلا .

أثنين كوب من الزبدة الغير مملحة .

ثلث كوب من السكر الأبيض .

كمية من الفستق للتزيين

كوب ونصف من الشربات البارد .

طريقة التحضير :