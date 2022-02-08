نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رائع وهش كالقطن.. خبز الحليب الرائع احسن من المخابز للفطور ومفيد جدا للاطفال بمكونات موجودة فى كل بيت جربية في المقال التالي
رائع وهش كالقطن.. خبز الحليب الرائع احسن من المخابز ، نقدم إليكم عبر موقعنا المتميز أسهل طريقة لعمل خبز الحليب في البيت وهو من أحد أنواع الخبز اللذيذة والشهية والتي يقبل عليها الكثير من أفراد الأسرة نظراً لاحتوائها على قيمة غذائية عالية جداً، ويمكن أن يتم تقديمه بجانب وجبة الفطور أو في وجبة العشاء، وتستطيع كل ربة منزل أن تتابعنا لكي تتعرف على طريقة تحضير خبز الحليب فمعظم الأمهات يبحثون عنها في كل مكان حتى يقوموا بتحضيرها لأطفالهم الصغار ويمنحهم طاقة وحيوية طول اليوم فقهي لا تحتاج الكثير من الوقت فقط بعض المقادير والخطوات التي سنقدمها لكم عبر السطور القادمة.
رائع وهش كالقطن.. خبز الحليب الرائع احسن من المخابز
لعمل خبز الحليب في البيت تحتاجين إلى اتباع عدة خطوات سهلة وبسيطة مع توفير بعض المكونات التي يكون معظمها موجود في مطبخك ومنها ما يلي:
مقادير عمل خبز الحليب:
- 3 كوب دقيق.
- 1 ملعقة كبيرة خميرة فورية.
- 1 ملعقة صغيرة ملح.
- 2 ملعقة كبيرة سكر.
- 2 ملعقة كبير زيت.
- 2/1 كوب حليب.
- 2/1 كوب ماء ساخن.
- 1 بيضة.
طريقة تحضير خبز الحليب:
- في وعاء العجانة قومي بإضافة الماء والخميرة وخلطيهم جيداً مع بعضهم حتى أن تذوب الخميرة تماماً وتترك قليلاً حت تتخمر وتتفاعل جيداً.
- داخل وعاء أخر يتم وضع البيض والحليب والزيت وقلبيهم جيداً حتى تختلط المكونات مع بعضها وتكون متجانسة.
- ومن ثم يتم إضافة مزيج الخميرة إلى الخليط السابق وابدئي في خفق المكونات وخلطها مع بعضها مرة أخرى.
- ثم يتم إضافة الدقيق تدريجياً إلى المكونات وخلطيهم مع بعضهم جيداً حتى أن تصبح العجينة ناعمة وطرية لمدة 8 دقائق.
- بعدها تغطى بالنايلون وتترك حتى أن ترتاح وتتضاعف بمكان دافئ لمدة ساعة كاملة.
- بعدها تأتين بالعجينة وتقطع لكرات متوسطة الحجم ويتم تشكيلها بالطريقة التي ترغبين بها.
- يتم إحضار صينية الفرد وادهنيها بقليل من الزبدة والدقيق وابدئي في رص قطع خبز الحليب وانتظري بضعة دقائق حتى ترتاح.
- ثم يتم دهن قطع خبز الحليب بصفار البيض ومن ثم يتم وضعها داخل الفرن على درجة حرارة هادئة حتى تصبح باللون الأصفر الذهبي.
- وقدميه لأفراد عائلتك بجانب الكثير من الوجبات وبالهناء والشفاء.
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