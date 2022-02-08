رائع وهش كالقطن.. خبز الحليب الرائع احسن من المخابز للفطور ومفيد جدا للاطفال بمكونات موجودة فى كل بيت جربية

رائع وهش كالقطن.. خبز الحليب الرائع احسن من المخابز ، نقدم إليكم عبر موقعنا المتميز أسهل طريقة لعمل خبز الحليب في البيت وهو من أحد أنواع الخبز اللذيذة والشهية والتي يقبل عليها الكثير من أفراد الأسرة نظراً لاحتوائها على قيمة غذائية عالية جداً، ويمكن أن يتم تقديمه بجانب وجبة الفطور أو في وجبة العشاء، وتستطيع كل ربة منزل أن تتابعنا لكي تتعرف على طريقة تحضير خبز الحليب فمعظم الأمهات يبحثون عنها في كل مكان حتى يقوموا بتحضيرها لأطفالهم الصغار ويمنحهم طاقة وحيوية طول اليوم فقهي لا تحتاج الكثير من الوقت فقط بعض المقادير والخطوات التي سنقدمها لكم عبر السطور القادمة.

رائع وهش كالقطن.. خبز الحليب الرائع احسن من المخابز

لعمل خبز الحليب في البيت تحتاجين إلى اتباع عدة خطوات سهلة وبسيطة مع توفير بعض المكونات التي يكون معظمها موجود في مطبخك ومنها ما يلي:

مقادير عمل خبز الحليب:

3 كوب دقيق.

1 ملعقة كبيرة خميرة فورية.

1 ملعقة صغيرة ملح.

2 ملعقة كبيرة سكر.

2 ملعقة كبير زيت.

2/1 كوب حليب.

2/1 كوب ماء ساخن.

1 بيضة.

طريقة تحضير خبز الحليب: