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عمر شويل - جدة أصنعي بنفسك بسكويت مقرمش بطريقة سهلة في البيت - ثقفني
بسكويت النشادر يعد من أحلى وأشهر أنواع البسكويت والمخبوزات التى تقدم وهو مميز لأنه من البسكويت التى يتميز بمذاق شهي ولذيذ، وحيث يتم تقديمه بسكويت النشادر في الأعياد أو المناسبات الخاصة أو يمكن إعطاءها بسكويت النشادر المقرمش للأطفال في أثناء اليوم الدراسي بدلاً من السندوتشات، كما يتم تناول البسكويت النشادر بجانب الشاي والمشروبات الساخنة وحيث يتميز بسكويت النشادر بمكونات بسيطة ولا داعي لشرائها من الخارج، وسوف نتعرف الآن على طريقة عمل بسكويت النشادر المقرمش بطريقة صحية في المنزل بطعم مميز وبخطوات بسيطة ولذلك من خلال هذا المقال.
طريقة عمل البسكويت النشادر
المكونات:
- مقدار كيلو جرام من الدقيق المنخول.
- أربع ملاعق كبيرة من النشا.
- أربع حبات من بيضات.
- نصف كوب من اللبن.
- نصف كيلو جرام من الزبدة.
- نصف ملعقة صغيرة الحجم من ملح الطعام.
- ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة.
- ملعقة كبيرة من مسحوق بشادر.
- ملعقة كبيرة من مسحوق بيكنج بودر
- أثنين كوب ونصف من السكر الناعم.
طريقة التحضير:
- الخطوة الأولى قومي بإحضار وعاء كبيرة عميق ثم قومي بوضع فيه نصف كيلو جرام من الزبدة واخفقي الزبدة بالمضرب الكهربائي حتى يتفتح لونها تماماً.
- الخطوة الثانية قومي بعد ذلك بإضافة أثنين ونصف كوب من السكر الناعم واخفقي السكر الناعم مع الزبدة جيداً حتى يتم التجانس وحتى يصبح لدينا الخليط قوامها مثل الكريمي.
- الخطوة الثالثة قومي بإضافة أربع بيضات ونصف ملعقة صغيرة من ملح الطعام وملعقة كبيرة من مسحوق النشادر وملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة واستمري في الخفق بالمضرب الكهربائي.
- الخطوة الرابعة قومي بإحضار إناء كبير وضعي فيه كيلو جرام من الدقيق مع أربع ملاعق كبيرة من النشا وملعقة كبيرة من مسحوق البيكنج بودر وقلبي المكونات مع بعضهم البعض ثم بعد ذلك ضيفي خليط الدقيق إلى خليط السابق الزبدة والبيض واستمري في الخفق المضرب الكهربائي حتى يتم التجانس.
- الخطوة الخامسة قومي بإضافة نصف كوب اللبن بالتدريج على الخليط السابق مع الاستمرار في خفق جميع المكونات مع بعضها البعض حتى يصبح لدينا عجينة ناعمة ومتماسك ثم بعد ذلك يتم وضع عجينة البسكويت في فى قطاعة البسكويت أو في ماكينة البسكويت أو في كيس حلواني ثم بعد ذلك قومي بتشكيل البسكويت على صينية مدهونة بقليل من الزيت.
- الخطوة السادسة قومي بتسخين الفرن على درجة حرارة 170 درجة مئوية ثم بعد ذلك قومي بإدخال صينية البسكويت في الفرن المحمي من قبل واتركي البسكويت في الفرن لحوالى 25 دقيقة حتى يصبح لونه البسكويت ذهبي وبعد مرور الوقت قومي بإخراج صينية البسكويت من الفرن بعد أن يتم النضج واتركي البسكويت حتى يبرد تماماً ثم بعد ذلك ضعي البسكويت في علبة محكمة للغلق ويتم تناول بسكويت النشادر بجانب كوب من الشاي أو بجانب كوب من اللبن أو بجانب المشروبات الساخنة.
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