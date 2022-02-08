أصنعي بنفسك بسكويت مقرمش بطريقة سهلة في البيت

بسكويت النشادر يعد من أحلى وأشهر أنواع البسكويت والمخبوزات التى تقدم وهو مميز لأنه من البسكويت التى يتميز بمذاق شهي ولذيذ، وحيث يتم تقديمه بسكويت النشادر في الأعياد أو المناسبات الخاصة ‏أو يمكن إعطاءها بسكويت النشادر المقرمش للأطفال في أثناء اليوم الدراسي بدلاً من السندوتشات، كما يتم تناول البسكويت النشادر بجانب الشاي والمشروبات الساخنة وحيث يتميز بسكويت النشادر بمكونات بسيطة ولا داعي لشرائها من الخارج، ‏وسوف نتعرف الآن على طريقة عمل بسكويت النشادر المقرمش بطريقة صحية في المنزل بطعم مميز وبخطوات بسيطة ولذلك من خلال هذا المقال.

طريقة عمل البسكويت النشادر

المكونات:

مقدار كيلو جرام من الدقيق المنخول .

أربع ملاعق كبيرة من النشا .

أربع حبات من بيضات .

نصف ‬ كوب من اللبن .

نصف كيلو جرام من الزبدة.

‏ نصف ملعقة صغيرة الحجم من ملح الطعام .

ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة .

ملعقة كبيرة من مسحوق بشادر .

ملعقة كبيرة من مسحوق بيكنج بودر

أثنين كوب ونصف من السكر الناعم .

طريقة التحضير :