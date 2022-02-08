تمتعي بشفايف وردية.. بملعقة نشا حضري روج الشفايف الطبيعي الثابت بألوان جذابة وبمكونات طبيعية 100%

تمتعي بشفايف وردية.. بملعقة نشا حضري روج الشفايف الطبيعي، من أهم المكونات التي من السهل الاعتماد عليها لعمل أفضل نوع من أنواع الروج الطبيعي هو مكون الفازلين، وهذا المكون يعد هو الأساس لتحضير أفضل الأرواج، ومن السهل أن يتم تركيب الروج الطبيعي بواسطة مكونات بسيطة أخرى مع الفازلين نتعرف عليها من خلال الآتي من تلك الفقرات القادمة، والتي تساعد في عمل أفضل النوعيات من الأرواج والتي لا تعد لأغراض تجميلية فقط وإنما لها أغراض علاجية، ويجعل الشفاه خالية تماما من أي تواجد للتشققات، وفيما يأتي نقدم لك أهم المكونات التي تساعد في التحضير للوصفة من الروج الطبيعي، مع بيان طريقة الإعداد السريعة بالخطوات.

تمتعي بشفايف وردية.. بملعقة نشا حضري روج الشفايف الطبيعي

أسهل الطرق التي من خلالها يكون من السهل تحضير أفضل نوعية من الروج هي تلك الطريقة القادمة، ولكن لا بد من توفر مكونات تعمل على إكساب لشفتين المظهر الممتلئ والمميز، واللون الرائع للشفاه، مع القضاء التام على أي تواجد لمواضع جفاف الشفاه، والتخلص من أي قشور قد تكون متواجدة على الشفتين نتيجة التأثر بالعوامل الخارجية للطقس وبالأخص في فصل الشتاء حيث تكون الشفاه أكثر عرضة للجفاف، والمكونات نتعرف عليها من خلال الآتي:

ملعقتان من الفازلين.

ملعقة من أي لون غذائي مفضل.

ملعقة من الفانيليا.

ملعقة من النشا.

ملعقة من زيت اللوز.

طريقة إعداد روج الشفايف الطبيعي

أسهل طرق الإعداد للروج الطبيعي هي تلك الطريقة التي يكون الاعتماد فيها على المكونات السابقة واتباع الخطوات القادمة: