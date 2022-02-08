هينورك بشرتك.. الليمون والنشا كريم طبيعي لتبييض الجسم وازالة سواد السنين نتيجة مذهلة من اول استعمال

إليكم طريقة تحضير كريم الليمون والنشا للتفتيح والتخلص من اسمرار البشرة والمناطق الحساسة، كما أن للخليط فوائد أخرى متعددة تتمثل في القضاء على خطوط الوجه الرفيعة والتجاعيد، ويعتبر الليمون مادة غذائية مفيدة جدًا سواء للبشرة بشكل خاص أو للجسم كله فهو غني بالكثير من العناصر الغذائية التي نحتاج إليها بشكل مستمر ودائم، ويمكنك تحضير الخليط في المنزل بمكونات بسيطة لا تكلفك أي شيء ومتوفرة باستمرار في المنزل.

طريقة تحضير كريم الليمون والنشا للتفتيح

مكونات الطريقة:-

أربع ليمونات مقطعة شرائح صغيرة.

ملعقتان صغيرتان من نشا الذرة.

كوب كبير من الماء الفاتر.

خطوات التحضير:-

جهزي وعاء عميق كبير وأضيفي به كوب الماء ثم أضيفي قطع الليمون إلى الماء.

ارفعي الوعاء المعدني على النار واتركيه حتى يصبح الليمون طريًا وحتى يغلي الماء بداخل الوعاء.

بواسطة الكبة الكهربائية قومي بوضع الليمون المغلي بداخلها وابدئي بفرمه جيدًا حتى تحصلي على قوام ناعم ومتجانس تمامًا.

أضيفي ملعقتي نشا الذرة إلى الليمون المطحون وقومي بإضافة كوب الماء الساخن إلى الخليط وضعيه على النار لمدة خمس دقائق.

قلبي الخليط جيدًا على النار حتى يصبح قوامه كريمي وناعم ومتجانس ثم أحضري علبة زجاجية صغيرة ولها غطاء.

ضعي الخليط بداخل العلبة وأحكمي غلقها جيدًا ثم ضعيها داخل الثلاجة حتى يتماسك الخليط أكثر.

بعد أن يتماسك قومي بإخراجه من الثلاجة وابدئي بدهن البشرة به بعد أن تقومي بغسلها وتنظيفها بالماء والغسول.

اتركي الخليط على بشرتك لمدة نصف ساعة وخاصة على مناطق الاسمرار والتجاعيد ومسام البشرة.

بعد أن يجف الخليط م نعلى بشرتك قومي بغسل البشرة بماء بارد أو فاتر حتى تنغلق المسام.

استمري على هذه الطريقة يوميًا لمدة أسبوع كامل ومن الأفضل أن تضعيه ليلًا حتى لا يتفاعل الكريم مع أشعة الشمس الحارقة.

أبرز فوائد كريم الليمون والنشا للبشرة