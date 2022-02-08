وداعا لشيب الشعر.. مكون منزلي للقضاء على الشعر الابيض نهائيا مهمها كان حجمه بدون مواد كيماوية بطريقة طبيعية

وداعا لشيب الشعر.. مكون منزلي للقضاء على الشعر الابيض تعتبر الحناء من أفضل وأكثر الطرق قدمًا لصبغ الشعر، وسنقدم لكم كيفية استخدام الحناء للتخلص من الشعر الأبيض، فمع التقدم في العمر يبدأ الشعر يشيب ويتحول من اللون الأسود أو البني أو بحسب لون الشعر إلى اللون الأبيض، سواء كل الشعر أو بعض الخصل، وتنزعج بعض السيدات من ظهور آثار الشيب في رأسها فتبحث عن طرق طبيعية للقضاء على الشيب والتخلص من الشعر الأبيض نهائيًا وبدون أي آثار جانبية من الصبغة.

وداعا لشيب الشعر.. مكون منزلي للقضاء على الشعر الابيض

مكونات الطريقة:-

ثلاث ملاعق صفيرة من الشاي الأسود أوراق.

ملعقتان ونصف كبيرتان من الحناء المسحوقة.

ملعقة كبيرة عصير ليمون.

بودرة الأملا في ملعقتان صغيرتان.

قفازات طبية وفرشاة.

خطوات التحضير:-

انقعي الحناء المسحوقة في كوب ماء فاتر واتركيها لمدة ليلة كاملة قد تبلغ الثماني ساعات.

بعد ذلك قومي بغلي أوراق الشاي في كمية وفيرة من الماء وارفعيه من على النار حتى يبرد قليلًا.

ثم أضيفي الشاي الأسود المغلي إلى منقوع الحناء المسحوقة في الماء واتركي الشاي مع الحناء لمدة نصف ساعة على الأقل.

ابدئي في إضافة المكونات المتبقية إلى عجينة الحناء واخلطيهم جيدًا حتى تصبح العجينة متماسكة وناعمة على الشعر.

اغسلي شعرك أولًا وارتدي القفازات الطبية وبدئي بفرد الخليط على شعرك بكميات متساوية وافرديها بالفرشاة.

اتركي الخليط على شعرك لمدة ساعة كاملة ثم اغسلي شعرك بالماء الفاتر أو الدافئ وبشامبو خاص بك ومن الأفضل أن يكون خالي من الكبريت.

اعتمدي الطريقة مرة واحدة شهريًا.

وصفة الحناء وزيت الزيتون لشيب الشعر

مكونات الوصفة:-

كمية مناسبة من أوراق الحناء.

زيت جوز هند بمقدار ملعقة كبيرة.

خطوات التحضير:-