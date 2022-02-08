بشمعة واحدة فكرة سحرية للتخلص من الزوائد الجلدية في الجسم بدون الم في 3 أيام ستختفي نهائيا

ننشر اليوم لكم طريقة استخدام الشمع لإزالة الزوائد الجلدية، ومن أفضل أنواع الشمع المستخدم في التخلص من الجلد الزائد فهو شمع سريع الذوبان بمجرد اقترابه من نار درجة حرارتها متوسطة، ومن فوائده أيضًا أنه لا يذوب بدرجات حرارة نار عالية جدًا حتى لا يحرق الجلد أو يضره، والجلد الزائد أو الميت يظهر بسبب عدة أسباب مختلفة قد نذكر بعضها في السطور القادمة ولعل أبرزها هي قرحة القدمين والتشقق الذي يصيب الكعبين بسبب الجفاف أو نقص شرب المياه.

كيفية استخدام الشمع لإزالة الزوائد الجلدية

قومي بإحضار شمع سائل وقومي بوضعه على النار وصهره على درجة حرارة 51 درجة مئوية.

يتم عمل الوصفة بوضع القدمين بداخل الشمس الدافئ وغلفيها جيدًا بكيس بلاستيكي.

بعد أن يترسب الشمع على القدمين ويتجمد قومي بإزالتها بالماء وقشريها جيدًا.

اغسلي قدميك جيدًا بعد إزالة الشمع ورطبيها.

أسباب تشقق القدمين وظهور الجلد الزائد

تظهر مشكلة تشقق القدمين بسبب الوقوف حتى ساعات طويلة عليها.

الاستخدام المستمر لصابون الوجه والقدمين وخاصة أنواع الصابون الذي يحتوي على مواد كيميائية تتسبب في جفاف الجلد وتشققه.

الوزن الزائد يعتبر عامل من عوامل تشقق الجلد وظهور جلد ميت وزائد بسبب أن القدم تشعر بحمل وزن أكبر من اللازم.

يعتبر عامل من عوامل تشقق الجلد وظهور جلد ميت وزائد بسبب أن القدم تشعر بحمل وزن أكبر من اللازم. الأحذية الغير مناسبة للقدمين والتي تكون أقل من حجم القدم وخاصة بالنسبة للسيدات.

ارتداء جوارب ضيقة جدًا قد تؤدي إلى تراكم جلد ميت على القدمين حيث أنه تمنع تهوية القدم.

الإصابة بالأمراض الجلدية مثل مرض الأكزيما والصدفية ومرض السكري المزمن ونقص الفيتامينات.

تقشير الجلد الزائد بواسطة عصير الليمون