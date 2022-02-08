فيليه السمك المقلي بالخلطة السرية

يعد طبق فيليه السمك المقلي من أشهى الأطباق التي يمكنك تناولها حيث يحضر في العديد من المطاعم لحمبي المأكولات البحرية والأسماك، يمكن تحضير هذا الطبق بكل سهولة أيضاً في المنزل مع التتبيلة الخاصة والغلاف المقرمش وسيكون بنفس طعم الطبق الذي يقدم في أفضل المطاعم فتابعينا لتعرفي المقادير والخطوات بالتفصيل.

فيليه السمك المقلي

بشرائح من السمك حضري ألذ طبق لذيذ ومقرمش وبنكهة شهية لا تقاوم كما يقدم في مطاعم المأكولات البحرية.

المقادير اللازمة لتحضير الطبق:

أربع قطع من شرائح السمك الفيليه الجاهز.

ملعقة صغيرة من ملح الطعام الأبيض.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون ناعم.

ملعقة صغيرة من توابل السمك أو الجمبري.

رشة من الكركم المطحون ناعم.

رشة من الشطة حسب الرغبة.

نصف كوب من البقسماط المطحون ناعم.

بيضة واحدة كبيرة.

ملعقة صغيرة من الكمون المطحون ناعم.

عصير ليمونة كبيرة الحجم.

ملعقتان كبيرتان من الثوم المفروم ناعم.

ملعقتان كبيرتان من الزبدة بدرجة حرارة الغرفة.

نصف كوب من الدقيق الأبيض الناعم.

خطوات تحضير فيليه السمك المقلي: