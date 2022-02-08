طريقة تنظيف الأسنان بشكل صحيح لتجنب التسوس

تعد نظافة الفم أمر ضروري ولابد من الاهتمام به كل يوم فلابد من الحفاظ على الأسنان بغسلها كل يوم مرتين على الأقل لحمايتها من التسوس لذلك على الجميع معرفة طريقة تنظيف الأسنان الصحيحة والتي تضمن أكبر قدر من الحماية، تابعوا هذا المقال لتعرفوا أهم النصائح حول هذا الأمر.

طريقة تنظيف الأسنان

أسباب تسوس الأسنان:

يحدث تسكر في الأسنان نتيجة الإصابة بتسوس بها وذلك يحدث بدوره بسبب مجموعة من الأمور أو العادات الخاطئة التي تقوم بها مثل

تناول كميات كبيرة من السكريات والحلويات التي تحفز نشاط البكتيريا في الفم والتي تسبب التسوس.

تناول الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات بشكل كبير في كل وجبة كفيل للتسبب في تسوس الأسنان.

إهمال غسل الأسنان بعد كل وجبة خاصة بعد تناول الحلويات هو السبب الرئيسي لتسوس الأسنان.

نقص بعد المعادن أو العناصر الغذائية في الجسم يسبب تكسير وضعف الأسنان منها الكالسيوم والفوسفات.

التعرض لالتهابات في اللثة أو أي مشكلة في الفم قد يحفز عملية التسوس.

بعض العادات السلبية كالتدخين يعرص الأسنان للتسوس والتآكل.

هناك العديد من الأمراض التي تسبب تآكل الأسنان وضعفها كأمراض القولون.

طريقة تنظيف الأسنان الصحيحة ونصائح هامة: