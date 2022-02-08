طريقة عمل شاي كرك الأصلي بالخطوات

تعرفي على طريقة عمل شاي الكرك وهو نوع من الشاي يتميز بأنه يجمع بين الطعم الحلو والطعم الحار ويتكون من الشاي مضاف إليه الحليب المكثف وبعض أنواع من التوابل ويشتهر بتحضيره في الهند وكذلك انتشر إلى عدد من الدول العربية أيضاً واصلح يتم تحضيره في الكافيهات، ولكن من السهل تجهيزه في المنزل بمكونات بسيطة وطريقة تحضير بسيطة.

طريقة عمل شاي كرك بالحليب العادي

يتم تحضير شاي الكرك بإضافة الحليب المكثف ولكن إذا لم يتوفر يمكن استبداله بالحليب العادي.

مكونات عمل شاي كرك بالحليب العادي:

كوب وربع من الماء.

أربع ملاعق طعام من الحليب العادي.

ملعقتان صغيرتان سكر.

اثنين عود قرفة.

عود قرنفل.

ملعقتان كبيرتان زنجبيل مطحون.

اثنين من فصوص الهيل.

ملعقتان صغيرتان شاي أسود.

طريقة عمل شاي كرك بالحليب العادي:

نضع الماء والزنجبيل والحبهان والقرنفل والقرفة في البراد على النار.

نترك هذه المكونات حتى تغلي.

نرفع البراد من على النار ثم نضيف عليه كل من السكر والشاي ونتركهم جانباً.

نضيف الحليب في البراد ونضعه مرة أخرى على النار مع التقليب حتى الغليان.

نصفي شاي الكرك ثم نقدمه في الأكواب الخاصة بالشاي.

طريقة عمل شاي الكرك الهندي

كذلك يمكن تحضير شاي الكرك على الطريقة الهندية من خلال مجموعة من المكونات البسيطة كما يلي:

مقادير عمل شاي كرك الهندي:

علبة من الحليب المكثف.

2 من أكياس الشاي المغلفة.

أربعة من أكواب الماء.

نصف ملعقة من الهيل المطحون طحن ناعم.

يمكن إضافة أي توابل أخرى حسب الرغبة مثل القرنفل والقرفة والزعفران.

كمية سكر بحسب الرغبة.

طريقة تحضير شاي كرك الهندي: