نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توحيد لون البشرة والتخلص من التصبغات والبقع الداكنة نهائيا في المقال التالي

عمر شويل - جدة لتوحيد لون البشرة والحصول علي بشرة صافية ناعمة عليك أن تنتبه إلى حميتك الغذائية، فقد تكون هي السبب الرئيس في تغيرات لون البشرة لديك، لذا ننصحك باتباع القواعد الآتية للحفاظ على لون البشرة جميلًا وموحدًا ومنع التصبغات والبقع وظهور الحبوب في البشرة،فمن أهم طرق الحفاظ علي البشرة هو تناول كميات كافية من الماء يوميًا، فنقص الماء قد يسبب جفاف البشرة واحمرارها والعديد من المشكلات فيه.

الخلطة السحرية الطبيعية لتوحيد لون البشرة

من المهم جدا تغذية الجلد والبشرة كلها من الدخل عن طريق تناول الأغذية التي تساهم في حيوية ونشاط البشرة ، للمساعدة علي تحفيز الخلايا لاستقبال المغذيات من الخارج ، احرص على تناول مكملات فيتامين ج والأطعمة الغنية بفيتامين ج، مثل: الكيوي، والفراولة، والفلفل الألوان، والجوافة، والبرتقال،كما أن تناول الأطعمة الغنية بالنياسين (Niacin)، مثل: التونة، والبازلاء، والمشروم، والدواجن يحفز من الدورة الدموية في البشرة ويساهم في نضارة البشرة.

توحيد لون البشرة باستخدام الشاي الأخضر

يحتوى الشاي الأخضر على مضادات الأكسدة التي تساعد على توحيد لون البشرة، كمام يخلص البشرة من السموم والشوائب العالقة في مسام البشرة،

طريقة الاستخدام بسيطة جدا من خلال وضع أكياس الشاي الباردة على المناطق الداكنة من الجلد وتركها لمدة 15 دقيقة أو عمل قناع للوجه من خلال خلط الشاي البارد مع الموز أو القليل من عصير الكيوي أو بعض دقيق الأرز،ولقد أثبت علميا دخول دقيق الأرز في الكثير من مركبات التبيض ولذلك أحضرنا لكي هذا الخليط عن طريق وضعه على الوجه لعدة دقائق ثم غسل الوجه بالماء.

خلطة الحليب ودقيق الجرام وصودا الخبز لتوحيد لون البشرة

المكونات

2 ملاعق صغيرة من حليب الماعز

1 ملعقة صغيرة دقيق غرام

1 ملعقة صغيرة من صودا الخبز

طريقة عمل الخلطة