أسرار نجاح عجينة البيتزا وكيفية تحصيرها عالطريقة الإيطالية الأصلية

تكون البيتزا من المعجنات الجميلة والشهية والتي يحبها الكبار والصغار وخاصة الصغار لذلك تحرص ربات المنازل على عملها دائما لأطفالها لذلك سوف نوضح أسرار نجاح البيتزا وطريقة عملها من خلال هذا المقال.

أسرار عجينة البيتزا

لنجاح عجينة البيتزا يجب أن نعرف عند أسرار لنجاحها وهي:

يجب أن تكون خميرة البيرة المستخدمة في تحضير البيتزا جيدة الجودة ونتأكد بأنها غير فاسدة.

نستخدم الخل في العجينة حيث يمكن أن نضع ملعقة من الخل في العجينة وذلك يجعلها هشة جدا ويساعد في خمرها.

استخدام الزبادي في عمل البيتزا يساعد على أنها تصبح طرية جدا وهشة.

التأكد من جودة الدقيق وأننا نستخدم الدقيق الخاص بالمعجنات.

تدفئة العجينة بعد عجنها جيدا وتغطيتها بالكيس البلاستيك يساعد ذلك في خمرها بشكل جيد.

طريقة تحضير عجينة البيتزا

بعد أن تعرفنا على الأسرار اللازمة لنجاح عجينة البيتزا نتعرف الآن على طريقة تحضيرها العجينة من خلال النقاط التالية: