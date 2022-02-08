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عمر شويل - جدة طريقة تقوير البطاطس المحشي بطريقة سهلة وسريعة وبطعم جنان - ثقفني
طريقة تقوير البطاطس المحشيه لحمه مفرومه، تعد البطاطس أكثر المزروعات المستهلكة حول العالم فهي تحتل رابع مركز في الاستهلاك بعد القمح والذرة والأرز، فنجد أن المنشأ الاصلي لزراعة البطاطس أقصى الشمال الغربي تحديداً المنطقة الجنوبية للبيرو، ويمكن تحضير البطاطس بطرق كثيرة للغاية فتتميز أنها تدخل في معظم الأكلات، وأشهر طرق تحضيرها البطاطس المحشية باللحمة المفرومة، وكذلك البطاطس المقلية المقرمشة.
البطاطس المحشية باللحمة المفرومة
المكونات:
- كيلو بطاطس حجمها متوسط.
- نصف كيلو لحم مفروم ناعم.
- ربطة صنوبر ني.
- ملعقة صلصة طماطم صغيرة.
- حبة فلفل حلو أحمر كبيرة.
- حبتان طماطم متوسطة الحجم.
- ملعقة زيت زيتون كبيرة.
- ملعقة ونصف ملح.
- ملعقة فلفل أسود صغيرة.
- ملعقة بابريكا صغيرة.
- ملعقة زنجبيل صغيرة.
- ملعقة جوزة الطيب صغيرة.
- ملعقة من خلطة البهارات السبع صغيرة.
- زيت ذرة.
طريقة التحضير:
- أولاً نقوم بتقشير البطاطس ونغسلها بالماء جيداً لتصبح نظيفة.
- ثم نتخلص من أحد طرفي البطاطس حتى تكون عملية تقويرها سهلة.
- نقور البطاطس باستخدام مقوار الكوسة أو الباذنجان، ونفرغها من الداخل بشكل كامل مع الحرص إبقائها سليمة دون ثقوب، ونحتفظ بالخليط المستخرج من البطاطس لوقت الاستخدام.
- نضع حبات البطاطس في الماء حتى لا يتغير لونها لوقت الاستخدام.
- قم نضع ملعقتين ونصف من الزبدة في وعاء على نار متوسطة لتذوب.
- بعد ذلك نضيف اللحمة المفرومة للوعاء على النار ونقلبه مع الزبدة جيداً لتختلط المكونات معاً.
- في هذه الخطوة نقوم بإضافة ملعقة صغيرة من كل من: الملح، الفلفل الأسود، خليط البهارات السبع للحم ونقلبه
- بشكل مستمر حتى تصبح اللحمة ناضجة، نخرجها من الوعاء ثم نتركها جانباً لتبرد.
- بعد ذلك نضع حبات الصنوبر في الزيت الحار على النار لتأخذ اللون الذهبي، ثم نخلطها مع اللحمة المفرومة.
- نقوم بتقطيع الطماطم، الفلفل الحلو الأحمر قطع صغيرة ونضربهم في الخلاط ونضيف لهم زيت الزيتون، وصلصة الطماطم، والزنجبيل، جوزة الطيب، البابريكا ونقلبهم لتختلط جميع المكونات معاً.
- نأتي بحبة البطاطس بعد تقويرها ونحشيها باللحمة المفرومة بعدما تبرد.
- ثم نضع حبات البطاطس واللب المستخرج منها في الخليط لتتشربه من كل النواحي.
- ثم نضع الخليط بالبطاطس في صينية في الفرن ونتركها على درجة حرارة مناسبة حتى تنضج.
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