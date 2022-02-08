طريقة تقوير البطاطس المحشي بطريقة سهلة وسريعة وبطعم جنان

طريقة تقوير البطاطس المحشيه لحمه مفرومه، تعد البطاطس أكثر المزروعات المستهلكة حول العالم فهي تحتل رابع مركز في الاستهلاك بعد القمح والذرة والأرز، فنجد أن المنشأ الاصلي لزراعة البطاطس أقصى الشمال الغربي تحديداً المنطقة الجنوبية للبيرو، ويمكن تحضير البطاطس بطرق كثيرة للغاية فتتميز أنها تدخل في معظم الأكلات، وأشهر طرق تحضيرها البطاطس المحشية باللحمة المفرومة، وكذلك البطاطس المقلية المقرمشة.

البطاطس المحشية باللحمة المفرومة

المكونات: