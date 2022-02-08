حيلة ذكية لسلق الكرنب بدون ماء بسرعة الصاروخ هتعملي أكثر من 5 وحدات بدون تعب

بدون استعمال أي كمية من الماء من الممكن أن يتم السلق السريع والصحيح لورق الكرنب والنتيجة ممتازة وتكون هي الحصول على الورق لين ومميز وخالي تماما من الملمس الجاف وبالتالي يكون من السهل على كل ربة منزل أن تقوم بلفه وبمنتهى السهولة للحصول على أفضل نتيجة، وهي أن يتم استعمال الورق بعد سلقه بتلك الطريقة المميزة والتي تيسر على ربات البيوت أن تقمن باللف السريع للورق سواء ورق عنب أو ورق كرنب، ومن خلال ما يلي من تلك السطور المقبلة نتعرف بالتفصيل على أفضل طريقة من الممكن أن يتم من خلالها سلق ورق العنب وورق الكرنب وبدون أن تقومي بإحضار ماء للسلق.

سلق الكرنب بدون ماء

من أهم الطرق التي من الممكن الاعتماد عليها للحصول على الخضار الورقي وبالأخص الكرنب بحيث يكون جاهز تماما للاستعمال، ومن الممكن أن تتم تلك الطريقة بالاعتماد على فرن الميكرو ويف وبعد أن يتم تقطيع الكرنب بطريقة سريعة أيضا وبسيطة على كل ربات البيوت، ومن خلال الآتي نوضح أهم خطوات الطريقة:

خطوات لسلق وتقطيع الكرنب بسرعة

كل ربة بيت تبحث عن أفضل الطرق التحضيرية لورق الكرنب ومن الممكن أن يقطع بتلك الطريقة:

ضعي الكرنبة على سطح يكون مستوي.

باستعمال سكين الخضار قومي بقطع رأسها.

إزالة أي ورق غير مرغوب في استعماله.

نقوم بوضع الكرنبة في صورة معكوسة مع قطع الورق في صورة مربعات بالكامل ليكون من السهل سلقه بالطريقة القادمة:

بدون الماء من الممكن أن تقومي بالسلق لورق الكرنب كما يلي:

أحضري الورق المقطع والجاهز للسلق.

ضعي كمية مناسبة من الورق في داخل كيس حراري.

يوضع الكيس بعد أن يتم إحكام غلقه في فرن الميكرو ويف.

يتم سلقه مدة لا تزيد على ثلاث دقائق بداخل الميكرو ويف.

كما أنه من الممكن أن تقومي بسلق الكرنبة بالكامل في الميكرو ويف وهذا إن كان الحجم للفرن يسمح بذلك.

كما أنه من الممكن الاستغناء تماما عن الأكياس الحرارية واستعمال وعاء مناسب يوضع فيه الورق ويغطى بمناديل مبللة بالماء.

الكرنب وورق العنب يعتبر من الأكلات التي يعشقها الكبار والصغار وبالأخص في وقت الشتاء فإنها تعمل علي تدفئة الجسم بشكل كبير، فإن لف ورق العنب والكرنب يحتاج الي وقت كبير وجهد أكثر للف بدون ماكينة فقدمنا لكم أسهل الطرق التي يمكن من خلالها لف ورق العنب والكرنب بالمقص بكل سهولة وبدون أخذ الكثير من الوقت والجهد.