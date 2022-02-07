طريقة عمل الشيش طاووق باللحمة في الفرن بالخطوات البسيطة السريعة

طريقة عمل الشيش طاووق باللحمة اللذيذة والمحبة لدى الكثير من الأشخاص ومن المعروف أن اللحم والدجاج يمكن صنعة وطهيه، علي الأسياخ يطلق علية شيش طاووق ويعتبر من الوجبات والأطباق المشهورة في جميع أنحاء الدول العربية، يتميز بالنكهة الجذابة ومن الأكلات الخفيفة للمعدة، لأنة يتم أعداده من اللحم والدجاج و تتبيله بالأعشاب.

طريقة عمل شيش طاووق باللحم في الفرن

لعمل ذلك الطبق ذات المذاق الرائع يجب تواجد المقادير والمكونات المطلوبة:



رشه ملح.

نصف معلقة فلفل اسود.

ثلاث ثمرات فلفل واحدة حمراء واخرى صفراء والثالثة خضراء.

بصلة واحدة قطع.

معلقة كاتشب.

شوية بهارات.

معلقة زيت نباتي.

قرن فلفل اخضر حار.

معلقة خل.

رشه زعتر مطحون.

خمس نقط من عصير الليمون.

ربع كوب حليب رايب.

ثلاث فصوص ثوم مفروم.

معلقة صوص البابريكا.

طريقة عمل الشيش طاووق باللحم في الفرن

نحضر وعاء، نضع بهي جميع المقادير، ويتم التقليب، ونذكركم برابط عمل المكرونة الحمراء.

نقوم بوضع اللحمة المتبلة بعد تقطعية قطعة مربعة وتتبيله نضعها في الثلاجة لمدة ثلاث ساعات. يتم أعداد الفرن لدرجة حرارة 200.

بعدها نقوم برص اللحم والخضار في الأسياخ، ثم وضعها في صينية يتم تغليفها بورق فويل. وأخيرا يتم وضع الصينية في الفرن لمدة ساعة الربع حتى يتم تطيب اللحم، مع طبق معدني ممتلاء بالماء، ونذكركم برابط عمل البان كيك.

طريقة عمل الشيش طاووق باللحم علي الشواية بالفحم

1. المقادير:

بصلتين.

نصف كيلو لحمة مكعبات.

ثلاث ثمرات فلفل ألوان.

مقادير التتبيلة لشيش طاووق.

ربع معلقة فلفل اسود.

رشه ملح.

معلقتين ليمون.

شوية كزبرة ناشفة.

معلقة حبهان.

رشه زعتر.

معلقة ببريكا.

٥٠ مللي جرام زيت طعام.

طريقة عمل الشيش طاووق باللحم علي الشواية بالفحم:

يتم أعداد تتبيله شيش طاووق اللحم بتجهيز قدر ويتم وضع عصير الليمون والزيت والزعتر والفلفل الأسود والبابريكا والكزبرة والملح والحبهان ،ويتم التقليب حتى تجانس جميع المكونات، واليكم رابط طريقة عمل البيتزا. نقوم بإضافة مكعبات اللحم للتتبيلة الجاهزة ونقوم بالتقليب لتغطية مكعبات اللحم أو تغطيسها في التتبيلة، واليكم رابط عمل البابا غنوج. نعمل بتقطيع البصل والفلفل لمكعبات كبيرة، نجهز الأسياخ ونشكلها بمكعبات اللحم والبصل والفلفل. ونضع الأسياخ بالشيش طاووق اللحم على الشواية ونقوم بالتقليب حتى التطيب ، ونقوم بوضع الأسياخ في صينية مدهونة بالزيت وندخلها لفرن ساخن مع التقليب حتى التطيب والنضج. ثم يتم وضع الشيش طاووق باللحم في أطباق للتقديم مع الأرز أو السلطة، واليكم رابط عمل الكبدة.

وصلنا لختام شرح طريقة عمل الشيش طاووق باللحمة في الفرن بالخطوات البسيطة السريعة.