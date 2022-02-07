احلي من الجاهز.. بكيلو قشطة اعملي 2 كيلو من السمن البلدي بطعم يجنن مش هتشتري من برة تاني

السمنة البلدي تعتبر نوع من أهم أنواع السمن التي من الممكن أن تتوفر في المنزل بأقل وقت وأقل إمكانات والمكونات متوفرة في البيت، وليس من الصعب إحضارها، ومن خلال الآتي من تلك الفقرات القادمة نتعرف بالتفصيل على أهم المعلومات عن تلك الطريقة التي يكون من السهل على ربات البيوت من خلالها أن تستخرج مكون السمن البلدي وبمنتهى السهولة للحصول على أفضل أنواعها، ومن خلال الآتي من تلك السطور المقبلة نتعرف بالتفصيل على خطوات طريقة ممتازة، ومن خلالها يكون من السهل على كل ربة منزل أن تحضر السمن البلدي في البيت، وتقوم بإعدادها بمنتهى السهولة، وتستبدل لسمن الصناعي المهدرج الضار بالصحة بالسمن البلدي الطبيعي الصحي.

مكونات السمن البلدي

من أهم أنواع المواد الدهنية الطبيعية والتي لا غنى عن استعمالها، وتواجدها في البيت، ولا بد من معرف طريقة تحضيرها المنزلية حتى تكون الخطوات للتحضير متاحة لربات البيوت في أي وقت أن تقمن بإعدادها واستخدامها في أغراض الطهي المختلفة إذ أنها تعتبر أهم أنواع المكونات الدهنية ذات القيم الغذائية العالية والتي تحتوي على الكثير من المواد الطبيعية والمغذيات التي تحمل الكثير من الفوائد التي من أبرزها البروتين، والفيتامين إي وفيتامين د، وكذلك تحتوي السمنة البلدي على معدن الكالسيوم المهم لبناء العظام، ومن خلال الآتي توضيح للطريقة البسيطة والتي من الممكن من خلالها أن يتم التحضير للسمن البلدي، أسهل المكونات لتحضيرها تكون على هذا النحو الآتي:

كيلو من القشطة.

رشة من الملح.

مكعبات من الثلج.

قدر ملائم.

وعاء من البلاستيك.

طريقة تحضير السمن البلدي بكيلو قشطة

من الممكن أن يتم تحضير السمن البلدي من خلال اتباع الخطوات القادمة: