سمبوسه مقرمشة ومش شاربة زيت بتكات لأول مرة تشوفوها وأسهل طريقة لف بسرعة الصاروخ لازم تجربيها

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توجد كثير من الأطباق الجانبية المميزة مثل السمبوسة والتي بعشقها الكثير في الوطن العربي من الأشخاص وهي عبارة عن عجينة مثلثة يمكن أن نحشوها بالجبن أو اللحم المفروم ويمكن أن نعملها محلاه ونقوم بحشوها بالمكسرات ونسقيها بالشربات البارد الثقيل فلها كثير من الطرق لتحضيرها لذلك سوف نتعرف على طريقة تحضيرها من خلال هذا المقال.
مكونات عمل السمبوسة
تعشق الكثير من ربات المنازل إلى عمل كثير من الأطباق المتنوعة لأبنائها لذلك تعتبر السمبوسة من أفضل الأطباق التي تقوم ربات المنازل بتحضيرها وسوف نوضح طريقة عملها بالجنبة بالزعتر من خلال المكونات التالية.
المكونات:
- ربع كوب جبنه مواتزريلا.
- ربع كوب جبنه شيدر.
- ٢ ملعقة كبيرة من الزعتر الأخضر.
- ربع كوب من الزيتون الأسود.
- علبة من السمبوسة.
طريقة تحضير السمبوسة بجبنه الزعتر
تتميز سمبوسة بجبنه الزعتر بأنها خفيفة جدا وسهلة التحضير وطعمها مميز لذلك سوف نوضح طريقة تحضيرها من خلال النقاط التالية:
- في البداية لابد أن نحضر وعاء نضع به ألجبنه المواتزاريلا والشيدر والزعتر واليتون ونقوم بخلطهم سويا .
- الخطوة التالية هي أن نحضر السمبوسة ونقوم بحشوها بخليط الجبن بالزعتر وتطبيقها على شكل مثلث.
- وفيما بعد نحضر بعد ذلك الطاسة ونضع بها الزيت الكثيف.
- ثم نقوم بقليها حتى يصبح لونها ذهبيا ونقوم بإخراجها على مناديل المطبخ حتى لا تمتص الزيوت.
- نتركها حتى تهدأ ثم نقدمها في أطباق مسطحة وبالهناء والشفاء.
- وفي النهاية لا بد أن توضع السمبوسة في أطباق بجانب الأطباق الرئيسية حيث تعطي مظهرا جماليا للسفرة ، تساهم في تجهيز سفرة جيدة المظهر، تحتوي السمبوسة على كثير من العناصر الغذائية المهمة التي يمكن أن يستفادوا منها الأطفال ويحبونها، يتم تحضيرها في العزائم والولائم وفي شهر رمضان بكثرة .
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