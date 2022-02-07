نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل السبع بهارات العربية الخلطة الأصلية والمقادير المضبوطة في المقال التالي
عمر شويل - جدة طريقة عمل السبع بهارات العربية الخلطة الأصلية والمقادير المضبوطة - ثقفني
يحتوي خليط السبع بهارات على أنواع مختلفة من التوابل السبع، بالرغم من أن السبع بهارات تختلف أنواعهم ويختلف البلدان أيضاً، مثل العراق وسوريا ولبنان، ويوجد أيضاً بهارات هنديه، وجود البهارات مع الطهي تجعل للطعام نكهه رائعة، سنقدم لكم بعض أنواع السبع بهارات التي تعطي للطعام اللذ طعم.
أنواع السبع بهارات
السبع بهارات من أهم البهارات التي تحتاج إليها ربة المنزل ومنها ما يلي.
- ربع كوب الفلفل الأسود .
- ثلاث ملاعق كبيرة من الكمون.
- ربع كوب من الكزبرة.
- ملعقتان كبيرة من جوزة الطيب.
- ثلاث ملاعق من القرنفل.
- ملعقة واحده من الحبهان.
- ثلاث ملاعق من القرفة.
تحضير خلطة السبع بهارات
- أولاً نقوم بطحن كل نوع لوحده، نقوم بطحن الحبهان والقرفة والقرنفل وجوزه الطيب كل نوع لوحده حتي يمكن أن تحتفظ بكل نوع لوحده قبل خلط كل البهارات على بعضها.
- ثم نقوم بوضع الكزبرة في صنية ونقوم بتحميصها على النار لمدة خمس دقائق ثم نقوم بطحنها، ثم نقوم بتحميص الفلفل الأسود بنفس الطريقة ونقوم بطحنه، والكمون نقوم بتحميصه أيضاً بنفس الطريقة ونقوم بطحنه.
- ثم نقوم بإستخدام كل نوع من البهارات على حسب الرغبة في الطعام، ثم نقوم بوضع جميع أنواع البهارات في برطمان ثم نقوم باستخدامه في الطعام.
- الأطعمة التي تحتاج السبع بهارات عند الطهي
- هناك العديد من الأطعمة نقوم بوضع البهارات بها لتجعل طعمها لذيذ ومنها ما يلي
- توضع على تتبيله الشاورما، نقوم بإضافة ملعقة من البهارات السبعة على التتبيلة مع كل نصف كيلو لحمة أو دجاج مع باقي أنواع التتبيلة المفضلة لدى.
- توضع أيضاً مع تتبيله الدجاج وخصوصاً الدجاج المشوي ملعقة كبيره من السبع بهارات.
- الكفتة على حسب الكمية الموجودة لديك نضع ملعقة من السبع بهارات مع نصف كيلو لحمة.
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ