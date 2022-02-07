طريقة عمل السبع بهارات العربية الخلطة الأصلية والمقادير المضبوطة

يحتوي خليط السبع بهارات على أنواع مختلفة من التوابل السبع، بالرغم من أن السبع بهارات تختلف أنواعهم ويختلف البلدان أيضاً، مثل العراق وسوريا ولبنان، ويوجد أيضاً بهارات هنديه، وجود البهارات مع الطهي تجعل للطعام نكهه رائعة، سنقدم لكم بعض أنواع السبع بهارات التي تعطي للطعام اللذ طعم.

أنواع السبع بهارات

السبع بهارات من أهم البهارات التي تحتاج إليها ربة المنزل ومنها ما يلي.

ربع كوب الفلفل الأسود .

ثلاث ملاعق كبيرة من الكمون.

ربع كوب من الكزبرة.

ملعقتان كبيرة من جوزة الطيب.

ثلاث ملاعق من القرنفل.

ملعقة واحده من الحبهان.

ثلاث ملاعق من القرفة.

تحضير خلطة السبع بهارات