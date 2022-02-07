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عمر شويل - جدة مش هتبطلي تعملي طواجن المكرونة باللحمة المفرومة زي المحلات بالضبط - ثقفني
تكون المكرونة من أشهى أنواع الأطباق التي يمكن أن تتذوقها بعشقها الجميع من مشارق الأرض ومغاربها ويكون عمل المكرونة باللحمة في الفرن من أشهى الأطباق اللذيذة التي يمكن أن تتذوقها حيث يذهب كثير من الأشخاص إلى المطاعم لتناولها لذلك سوف نوضح مكوناتها وطريقة عملها من خلال هذا المقال.
طريقة عمل طاجن مكرونة باللحمة
نجد بأن طاجن المكرونة من أشهى الأطباق التي يمكن أن تتذوقها لذلك سوف نتعرف على مكونات عملها في المنزل من خلال النقاط التالية:
- نصف كيلو مكرونة قلم.
- ٢ كوب عصير طماطم.
- ٢ كوب ماء.
٢ بصلة مفرومة.
- ملعقة ثوم بودرة.
- ملعقة ثوم مفروم.
- زيت.
- فلفل اسود.
- ملح.
- شطة.
- ربع كيلو لحمة مفرومة.
- ملحوظة: جميع التوابل والبهارات توضع على حسب الرغبة.
طريقة تحضير طاجن المكرونة باللحمة
يتم تحضير هذا الطاجن بطريقة لذيذة وشهية وذلك بعد أن تعرفنا على المكونات اللازمة لعمل طاجن المكرونة سوف نقوم بتحضيره من خلال النقاط التالية:
- في البداية نضع طاسة على النار بها زيت ونضع بها البصل وعندما يصبح لونها بني نقوم بوضع الثوم ونقلبهما حتى يذبل الثوم
- ثم نقوم بوضع اللحم المفروم عليها ونعصجها ثم نضع عصير الطماطم عليهم مع التوابل شطة وملح وفلفل أسود.
- نترك الصلصة حتى تنضج مع اللحم والتوابل وبعدها نرفعها من على النار ونضع هذا الخليط في طاجن كبير .
- نقوم بوضع الماء عليه ونقلبه جيدا ونقوم بإحضار المكرونة النية ونضعها في الخليط.
- نشعل الفرن وعلى درجة حرارة ١٨٠ نقوم بوضع الطاجن في الفرن.
- ونتركه لمدة نصف ساعة وحتى تمام النضج نخرجه من الفرن ونقوم بقلبة ونقدمها وبالهناء والشفاء ويمكن أن نقوم بعمل طواجن صغيرة بدلا من طاجن واحد.
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