تعرف على فوائد قشر البطاطس أتحداك أن ترميها بعد اليوم استخدامات لم تعرفها من قبل

تعتبر البطاطس من أفضل أنواع الخضروات التي يمكن أن نتذوقها ويتم طبخها بأكثر من طريقة مثل المقلية والمطبوخة والفرن والمحشية لذلك سوف نتحدث على طرق تقشير البطاطس من خلال هذا المقال.

طرق تقشير البطاطس

يمكن أن نقوم بتقشير البطاطس بأكثر من طريقة سوف نوضحها لكم من خلال النقاط التالية.

الطريقة الأولى لتقشير البطاطس: لتقشير البطاطس النيئة لعمل أشهى أنواع البطاطس المقلية وذلك عن طريق إحضار القشارة البلاستيكية وإحضار البطاطس التي نقوم بتقشيرها وغسلها جيدا بالماء والخل والفرشاة ونقوم بتقشيرها بعد ذلك بكل سهولة وتقطيعها إلى أصابع وقليها.

الطريقة الثانية لتقشير البطاطس المسلوقة: نقوم بغسل البطاطس جيدا بالماء والخل ونضعها في إناء عميق به ماء ونضعها على النار ونسلقها ثم نقوم بتبريدها بعد ذلك وتقشيرها ونستخدمها بعد ذلك نقوم بهرسها ووعجنها وقليها ، ويمكن أن نقشرها بالسكين مثل البرتقال لتخرج القشرة على هيئة شرائط، ويمكن أن نقسم البطاطس المسلوقة إلى نصفين ونزيل البطاطس بواسطة ملعقة وتكون الطريقة مثل أكل المانجو.

فوائد قشر البطاطس