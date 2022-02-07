نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في ثواني.. تقشير الثوم بسرعة خيالية حتي لو قدامك 30 كيلو هتقشريهم بدون تعب في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقشير الثوم العديد من الطرق التي من الممكن أن يتم من خلالها تقشير الثوم وفي أسرع وقت ممكن، حيث أن الثوم من بين أهم أنواع النباتات التي لها أغراض مطبخية، ولا غنى عنها في تحضير أشهى الوصفات العربية والشرقية بوجه عام، ومن خلال ما يأتي من تلك الفقرات نتعرف بالتفصيل على أهم المعلومات عن أهم الطرق التي من خلالها سيكون من السهل على مختلف ربات البيوت أن تقمن بالتقشير السريع وبمنتهى السهولة للثوم وهذا من دون إضاعة أو إهدار للوقت وإليك خطوات كل طريقة بالتفصيل.

تقشير الثوم بسرعة الصاروخ

ليست هناك طريقة واحدة تتواجد عدة طرق مختلفة من الممكن بها أن يقشر الثوم وتكون فصوصه جاهزة تماما على الاستعمال في أي وصفة مطبخية، حيث أن هناك العديد من الوجبات التي من الممكن أن تحتاج لكميات كبيرة من الثوم ومن أهم طرق التقشير للثوم ما يأتي:

طريقة تقشير الثوم بالبرطمان الزجاجي

من الممكن لكل ربات البيوت أن تعتمدن تلك الطريقة المميزة للحصول على فصوص الثوم جاهزة تماما على الاستخدام ويقشر من خلالها كما يلي:

قومي بتفكيك فصوص الثوم.

ضعي الثوم بالكامل في البرطمان وأحكمي غلقه جيدا.

الرج الجيد للثوم دقائق معدودة، وهذا ما ييسر

من تقشير الثوم سريعا.

طريقة أخري لتقشير الثوم بكل سهولة

من أهم الطرق المنزلية البسيطة جد، واليسيرة على مختلف ربات البيوت، والتي من خلالها سيكون من السهل الحصول على أفضل نتيجة لتقشير لثوم بسرعة وسلاسة ودون إهدار له ولا نستخدم في التقشير للثوم أي آلة حادة، والخطوات في تلك الطريقة تكون كما يلي في النقاط القادمة:

طريقة تحضير الوصفة