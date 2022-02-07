تبحث عنها جميع النساء.. معجزة « لبان الدكر » لتبييض البشرة والجسم وشد الوجه وازالة التجاعيد والترهلات

تبحث عنها جميع النساء.. معجزة « لبان الدكر » لتبييض البشرة والجسم هي موضوع وعنوان مقالنا اليوم، فاللبان الدكر لا تنضب فوائده ولا تنتهي، وتتعدد فوائده لجميع أجزاء أجسادنا المختلفة، سواء فوائد داخلية للجسم أو فوائد ظاهرية وداخلية للبشرة، كما أنه يتميز برائحة نفاذة ولطيفة تساعد على تحسين الحالة المزاجية والنفسية، وسنتناول في سطور المقال اليوم أهم فوائد اللبان الدكر للبشرة وكيفية تحضيره للتخلص من تجاعيد الوجه والعلامات التي تدل على الشيب.

كيفية استخدام وتحضير زيت لبان الدكر للبشرة

مكونات الطريقة:-

نصف كوب لبان دكر من العطارة.

ملعقة كبيرة من زيت الجوجوبا.

قطرات بسيطة من زيت الليمون واللبان الدكر وزيت اللافندر.

خطوات التحضير:-

قومي بخلط كل من زيت اللبان الدكر مع زيت اللفاندر وزيت الجوجوبا في وعاء مناسب لخلط المكونات وقلبيهم جيدً.

بعد تتأكدي من تجانس جميع مكونات الخليط قومي بوضعه بداخل علبة زجاجية صغيرة وأحكمي غلقها جيدًا أو يمكنك وضعها بداخل قطارة قديمة ويجب أن تكون نظيفة وجافة.

قومي بإضافة قطرة أو قطرتين حتى ثلاث قطرات على بشرتك ليلًا قبل النوم.

دلكي بشرتك جيدًا بيديك على القطرات وخاصة على مناطق ظهور التجاعيد والبقع الداكنة لعدة دقائق.

اتركيه طوال فترة نومك ليلًا واغسليه صباحًا بعد أن تستيقظي من النوم.

أهم فوائد لبان الدكر للبشرة