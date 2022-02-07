توقفي عن السويت.. إزالة شعر الجسم دون الحلاقة أو الشمع بطريقة سهله دون الم نهائيا مع تقليل نمو الشعر

توقفي عن السويت.. إزالة شعر الجسم دون الحلاقة أو الشمع بطريقة سهله يمكنك الآن التوقف عن الحلاقة أو استخدام الحلاوة أو الشمع واتجهي إلى استخدام أفضل خلطات طبيعية لإزالة الشعر، فالوصفات الطبيعية هي الأفضل والتي تقلل من ظهور الشعر مرة أخرى كما أنها تباعد بين فترة إزالة الشعر ونموه مرة أخرى، فالشعر الزائد أحد أكبر المشاكل التي تواجه الأنثى في سبيل الحصول على جسم ناعم أنثوي وبطرق صحيحة لا يوجد عليها أي آثار جانبية ضارة وتقوم بإزالة الشعر من جذوره تمامًا.

إزالة شعر الجسم دون الحلاقة أو الشمع بطريقة سهله

مكونات الطريقة:-

كوب سكر كبير.

أربع ملاعق صغيرة من عصير الليمون.

ملعقتان صغيرتان من الماء الفاتر.

نشا الذرة.

خطوات التحضير:-

قومي بإضافة كل من عصير الليمون والسكر الأبيض إلى الماء وضعيهم في وعاء معدني مناسب وقلبيهم جيدًا حتى يصبحوا مزيج متجانس.

ضعي الوعاء على النار وقلبيه حتى تصل المكونات بداخله إلى درجة الغليان وابدئي في تهدئة النار واتركيه لعدة دقائق حتى يتحول لونه إلى اللون الذهبي.

صبي الخليط في وعاء آخر واتركيه حتى يبرد واغسلي المنطقة التي تريدين إزالة الشعر منها وجففيها جيدًا.

رشي بعض من النشا على المنطقة قبل وضع الخليط ثم ابدئي في فرد الخليط على المنطقة بطبقة سميكة في اتجاه نفس نمو الشعر.

قومي بوضع قطعة قماشية على الخليط على المنطقة واضغطي عليها جيدًا واتركي الخليط لمدة ربع ساعة على المنطقة.

أزيلي القطعة القماشية سريعًا من على المنقطة في اتجاه عكس نمو الشعر حتى تنزعه من الجذور.

اغسلي المنطقة جيدًا بالماء الدافئ ثم رطبيها بشكل جيد بأي كريم مرطب أو باستخدام زيت الجوجوبا أو زيت بذور العنب.

طريقة إزالة الشعر بالنشا وبياض البيض

المكونات:-

ملعقة سكر كبيرة.

بياض بيضة.

ملعقتان كبيرتان من نشا الذرة.

خطوات التحضير:-