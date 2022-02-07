طرق كثيرة ومختلفة لعمل رقائق الخبز المشبعة بمكونات سهلة وبسيطة طعمها حلو جدا

عمل رقائق الخبز المشبعة، تعتبر رقائق الخبز المشبعة من أهم المخبوزات التي تشتمل على عدة مكونات هامة لغذاء الجسم وتعمل في نفس الوقت على حل مشكلة السمنة والتي توجد بها العديد من الفيتامينات والعناصر الغذائية لأنها تحتوي على مجموعة من الحبوب المغذية لجسم الإنسان، ولمعرفة الطريقة الصحيحة لإعدادها يرجي متابعة مقالنا اليوم.

عمل رقائق الخبز المشبعة

تعتبر هذه الرقائق من المخبوزات المفضلة عند كثير من الناس لأنها مشبعة ونحن قدمنا لكم طرق مختلفة تحضيرها

رقائق الخبز المشبعة للشيف سالي فؤاد

2 كوب من دقيق القمح الأسمر

كوب من الشوفان الخشن

ربع كوب من الكينوا

وربع كوب من جنين القمح

ربع كوب من بذور الشيا

ربع كوب من بذور الكتان

نصف كوب من الماء الدافئ

ملعقة صغيرة من العسل الأبيض

ملعقة صغيرة من الخميرة

ربع كوب من الزيت

ربع كوب من اللبن البودرة

ملح

مكونات التقديم رقائق الخبز المشبعة

رومي مدخن

بيض مسلوق

شرائح سلطة

طريقة تحضير رقائق الخبز المشبعة للشيف سالي فؤاد

يتم إحضار إناء واسع ويتم وضع كمية من الماء الدافئ والخميرة والعسل ويتم مزجهم جيدا

ويتم إضافة الزيت واللبن البودرة والشوفان الخشن والكينوا مع المزج جيدا ويوضع رشه ملح.

ثم يتم وضع باقي المقادير الأخري ويتم المزج جيدا ويوضع الدقيق الأسمر

ويتم مزج المكونات كلها حتي نحصل على عجينة ملساء

وثم يتم وضع العجينة في أناء واسع وتترك حتي تختمر.

ثم يتم وضع العجينة في أناء واسع معد لدخول الفرن ويتم تقطعيها إلى دوائر

ويتم إدخالها الفرن على درجة حرارة متوسطة 190 درجة مئوية وتترك حتي تطهي جيدا وتصبح مقرمشة.

عمل الخبز المشبع بالشوفان سالي فواد

2 كوب من الشوفان المطحون

1 ملعقة كبيرة من بذور الكتان

1 ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية

ملعقة من العسل

1 كوب من الماء الدافئ

2 ملعقة من الزيت النباتي

رشه ملح

رشه زعتر

طريقة تحضير عمل الخبز المشبع بالشوفان سالي فواد

لابد من فرم الشوفان والكتان ثم يتم إحضار أناء واسع ويتم وضع الخميرة والعسل والماء ويتم مزجهم جيدا

ويترك الخليط لمدة دقيقتين ثم يضاف الشوفان والملح وبذور الكتان ويتم المزج جيدا حتي يتم الحصول على عجينة ناعمة.

ثم يتم وضع الزيت حتي نحصل على عجينة ملساء نستطيع فردها ولن يتم تركها لتختمر ويتم فردها مباشرة

على شكل حلقات متساوية ثم توضع في إناء واسع معدل لدخول الفرن مع دهنه بالزيت.

وتوضع ورقة للخبز وتوضع حلقات الخبز المشبع وتترك حتي تطهى جيدا وتحفظ في أناء واسع محكم الغلق لحين الاستخدام

وتقدم مع الجبن الأبيض الخالي من الدسم.

طريقة عمل الخبز المشبع بالحمص

1/2 كوب من الماء الدافئ

1 ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية

واحد ملعقة صغيرة من العسل الأبيض

1 كوب من جنين القمح

1/2 كوب من بذور الكتان

1/4 كوب من اللبن البودرة خالي الدسم

1/4 كوب من الزيت

كوب من الحمص المسلوق ويتم طحنه جيدا.

رشه من الملح

طريقة تحضير الخبز المشبع بالحمص