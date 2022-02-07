حل سحري لـ علاج قشرة الشعر بطرق طبيعية مضمونة 100% سريعة المفعول

طرق طبيعية لعلاج قشرة الشعر في الشتاء، موسم الشتاء تكثر عمليات البحث حول علاج قشرة الشعر بطريقة طبيعية مضمونة 100٪، حيث تعتبر من المشكلات التي تواجه عدد كبير من الأشخاص وتكون مزعجة بشكل عام، والتي تكون بسبب جفاف فروة الرأس وقلة الاستحمام، وارتداء أغطية الرأس، وفيما يلي عبر موقع ثقفني الإخباري نستعرض معكم أهم وأشهر علاج قشرة الشعر في الشتاء.

علاج قشرة الشعر بطريقة مضمونة

هناك العديد من العادات الخطأ التي يتبعها البعض والتي تؤدي إلى زيادة قشرة الشعر، منها التعرض إلي الحرارة المباشرة عند استخدام مجفف الشعر، والذي يستخدمه البعض في تجفيف الشعر والتخلص من رطوبته بشكل سريع بعد الاستحمام، كما ينصح بممارسه الرياضة من أجل تجنب التوتو والقلق الذي يزيد احتمالية الإصابة بقشرة الشعر، وتعمل السكريات على زيادة إفراز الزيوت في الجلد ،مما يزيد من نسبة قشرة الشعر، وتعمل طريقة خل التفاح علي معالجة القشرة، حيث يتم إضافة ملعقة واحدة من خل التفاح إلى كوب من الماء، ثم نقوم بوضع الخليط على الشعر لمدة 5 دقائق، شطفه بماء فاتر، وتستخدم مرة أسبوعياً.

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طرق طبيعية لعلاج قشرة الشعر مضمونة

إليكم بعض الطرق البسيطة التي يمكن بها علاج قشرة الشعر بطريقة طبيعية مضمونة وسريعة المفعول وصحية أكثر، ومن أبرز الطرق الطبيعية لعلاج قشرة الشعر في الشتاء، هي شرب كثير من الماء حيث ينصح بشرب علي الأقل 8 أكواب ماء يوميًا، وذلك للحفاظ على رطوبة فروة الرأس ووقايتها من القشرة الموسمية، حيث يؤثر قلة شرب الماء علي صحة الجسم بشكل عام، إلي جانب ذلك تمشيط الشعر جيدًا من اجل زيادة الدورة الدموية في فروة الرأس لإفراز الزيوت وتجعل فروة الشعر نشطة وصحية، ويجهل البعض أيضا أن تناول الأطعمة الصحية تساعد بشكل كبير في الوقاية من قشرة الشعر، ومن أفضلها البيض والسمك والخضروات، كما يمكن تجهيز وصفة عصير البصل والثوم مع بعض العسل الابيض، ويتم فرك فروة الشعر به لمدة 15 دقيقة ثم يشطف جيدًا بالماء الفاتر.