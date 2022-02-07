نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تنعيم وفرد الشعر بسهولة وداعا للكيرياتين بأفضل الطرق الطبيعية في المقال التالي

عمر شويل - جدة فرد الشعر المجعد مثل الحرير بالطرق الطبيعية، بسهولة وبدون مواد كيميائية وبأساليب مغذية للشعر هو ما سنعرضه في هذا المقال ،لأن الطرق الكيماوية مهما كانت لا تدوم أكثر من خمس أو ست شهور، وحتى الكيريتين البرازيلي الذي انتشر مؤخرا لأنه الأقل ضررا من أنواع الفرد الكيميائي الأخرى ،كما أنه يصلح للشعر المجعد تجاعيد بسيطة، ولكن لا يزال هناك نسبة خطورة وضرر على الشعر.

طرق فرد الشعر الطبيعية ليكون كالحرير

بالرغم من أن طرق الفرد الكيميائي تحدث فرقا كبيرا وأثر واضح في فرد الشعر إلا أن طرق فرد الشعر الطبيعية هي الأفضل لأنها مغذية للشعر ولا تفقده زيوته الطبيعية وخواصه المفيدة حتى لو كانت تغذية الجسم من الداخل سيئة.

فرد الشعر كالحرير بالألوفيرا أو جيل الصبار وزيت الزيتون

يحتوي الألوفيرا على عناصر تحافظ على رطوبة الشعر، مما يجعل الشعر طري وناعم وزيت الزيتون يكسب الشعر الحيوية واللمعان أيضا.

المكونات:

نصف كوب من زيت الزيتون.

نصف كوب من االألوفيرا أو جيل الصبار.

6 قطرات من زيت الروز ماري أو إكليل الجبل اختياري

6 قطرات من زيت خشب الصندل وهذا اختياري أيضا.

الطريقة:

تدفئة زيت الزيتون عن طريق وضع الكوب المملوء نصفه بالزيت في وعاء به ماء ساخن لتدفئته. نقوم بإضافة الألوفيرا على زيت الزيتون وباقي الزيوت إضافتهم اختيارية. نضع الخليط على الشعر لمدة ساعة أو ساعتين ويفضل تغطية الشعر بغطاء الشعر البلاستيك، وبعد ذلك يتم غسل الشعر بالشامبو خفيف.

فرد الشعر وتنعيمه بخل التفاح

لن تتخيل النتيجة التي ستحصل عليها، حيث يعمل خل التفاح على تطهير فروة الرأس والحصول على شعر ناعم كما إنه يحفز البصيلات على إنتاج الشعر ،وأيضا يوازن مستويات الحموضة للشعر.

الطريقة