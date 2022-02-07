أحلي كيكة قدرة قادر بالكريم كراميل بطريقة سهلة وشهية وصحية وأفضل من محلات الحلويات

كيكة قدرة قادر من ألذ وأحلى أنواع الحلويات الغربية والتي تتميز بطعم مختلف ولذيذ، وكما أنها من أهم أنواع الكيك المفضلة والمحبب تناولها في فصل الشتاء وذلك لأنها تعمل على إمداد الجسم بالدفئ والطاقة، وكما تتميز كيكة قدرة قادر على العديد من الفوائد الغذائية الهامة والمفيدة للصحة العامة بشكل كبير، والتي يحبها ويفضلها جميع أفراد الأسرة وخاصة الأطفال، ولذلك فإننا نقدم لك سيدتي أفضل وأسهل طريقة والتي يبحث عنها الجميع لعمل أحلي وأطعم كيكة قدرة قادر.

طريقة عمل كيكة قدرة قادر ومكوناتها

ونقدم لك سيدتي أفضل وأسهل طريقة لعمل ألذ واحلي كيكة قدرة قادر بالكريم كراميل، وذلك من خلال طريقتنا المميزة والتي نقوم بعملها في المنزل وذلك للتأكد من سلامة وجودة عملها، ويساعدنا ذلك أيضا على التأكد والتحكم في المكونات المضافة إلى طريقة عملها وصنعها واختيار أفضلها من الناحية الصحية والغذائية وذلك لعمل ألذ كيكة قدرة قادر.

المكونات

ثلاث بيضات.

معلقة خل كبيرة.

اثنين باكو فانيليا.

كوب سكر.

نصف كوب زيت.

نصف كوب كاكاو خام.

كوبان دقيق.

ملعقة كبيرة بيكنج بودر.

ربع كوب ماء مغلي.

مكونات عمل الكراميل

كوب سكر.

كوب ماء.

مكونات عمل الكريمة

ثلاثة ظرف كريم كراميل.

نصف كوب لبن بودرة.

ثلاث كوب حليب سائل.

طريقة تحضير الكراميل

نصف إناء عميق علي النار ثم نضع به كوب سكر ونضيف إليه كوب من الماء ثم ثلاث دقائق علي النار دون تقليب ثم نقوم بتقليبه بعد الثلاث دقائق.

نقوم بإحضار إناء بإحضار صينية متوسطة الحجم ونضع بها الكراميل بعد إنزاله من علي النار مباشرة.

طريقة تحضير كريمة الكراميل

نقوم بإحضار إناء نضع به ثلاث اظرف الكريم كراميل ثم نضيف إليه نصف كوب لبن بودرة ونضيف إليه ثلاثة أكواب الحليب السائل ونقلبه جيدا ثم نرفعه علي النار مع التقليب المستمر حتي يتقل الخليط.

نقوم بانزال الخليط من على النار ونضعه في صينية الكراميل الجاهزة.

طريقة تحضير الكيكة