تفتيح ونضارة.. الماسك الكوري السحري لبشرة أفتح 5 درجات ووردية وناعمة بلا ذرة مكياج

انتشرت الأحاديث حول الماسك الكوري السحري، والذي يعمل على تفتيح البشرة سريعا لعدة درجات، فقد شاع صيته بسبب اشتهار النساء في كوريا بالبشرة الصافية والخالية من أي عيوب، فبدأ البحث من جانب الفتيات عن سر نضارة بشرة المرأة الكورية، ويكمن السبب في اهتمامها الخاص ببشرتها، من خلال تنظيفه بطريقة محددة، وعمل الماسكات المغذية للبشرة، و هذا ما سنتعرف عليه خلال مقالنا اليوم، بالإضافة إلى فوائده السحرية في تفتيح البشرة لعدة درجات .

الماسك الكوري السحري

تسال العديد من النساء حول كيف تصبح بشرتك مثل الكوريات، فيعتبر الماسك المصنوع من الأرز والشاي الأخضر، والمتبع كثيراً من قبل السيدات في كوريا، من أفضل الماسكات الكورية التي تعمل على تفتيح البشرة ونضارتها، ومكوناته التالية.

واحد كوب من الأرز

واحد كوب من الماء الدافئ

ظرفان من الشاي الأخضر

م. ك من النشا

الماسك الكوري بالارز

يتم نقع الأرز بالماء الدافئ مع التقليب في البداية، للحصول على مستخلص الأرز.

بعد ذلك يتم إضافة مستخلص الأرز بعد تصفيته في أناء ونضعه على نار هادئة، ونضع معه الشاي الأخضر ونتركهم لمدة خمس دقائق.

ثم نضيف النشا الذائب في مقدار من الماء، بشكل تدريجي، مع التقليب حتى الوصول إلى قوام متماسك.

بعد ذلك يتم ترك الخليط حتى يبرد تماما، قبل وضعه على بشرة نظيفة لمدة 20 د.

ثم بعد ذلك يغسل جيدا بالماء الفاتر ثم الماء البارد، ويكرر الماسك مرة واحدة خلال الأسبوع.

كريم الأرز السحري

المكونات

ملعقة كبيرة من الأرز المطحون

وملعقة كبيرة عصير الليمون الطازج.

ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند الطبيعي.

الطريقة

يتم خلط المكونات السابقة معا، حتى الوصول إلى قوام متجانس ومتماسك، يتم تنظيف البشرة جيدا باستخدام غسول، وغسلها بالماء الدافئ حتى تتفتح المسام وتستفيد من الماسك.

بعد ذلك يتم فرد الماسك على البشرة بشكل متساوي، وتركه لمدة ربع ساعة، ثم يتم غسل الوجه جيدا ثم تجفيفه، للحصول على أفضل النتائج في تفتيح البشرة، احرصي على تكرار الماسك مرتين خلال الأسبوع الواحد.

للوصول إلى بشرة صافية ونضرة مع التفتيح المضاعف لها، احرصي على استخدام الماسك الكوري السحري. والذي تم التحدث عن مكوناته وطريقة تحضيره خلال مقال اليوم. مع المواظبة على تكرار الماسك مرة أو مرتين خلال الأسبوع بعد غسل البشرة وتنظيفها.