نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ولادك هايحبوه.. طريقة عمل اللانشون السادة الاقتصادي بدون لحم لن تستطيعي تفريقه عن الجاهز في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة عمل اللانشون السادة، يعتبر اللانشون من الأطعمة التي يحبها الأطفال بالأخص وهناك الكثير من الطرق التي اختلفت في تحضيره كما أن هناك أنواع عديدة أيضا منهم بالفراخ والزيتون وغيرهم كما أن من الممكن أن يتم إضافة بعض العناصر على مكونات اللانشون حتى يستطيع إعطاء أطفالك كافة العناصر خصوصا وان الذي يباع في الخارج غير معروف مصدره.

طريقة عمل اللانشون السادة

يبحث عن طريقة عمل اللانشون العديد من سيدات المنزل حيث أنه يتوافد إلى شراء العديد من الناس كما أنه يفضله الكبير والصغير وأي أم من اجل راحة أطفالها تبحث عن الأفضل لهم لذلك نعرض طريقة عمل اللانشون بالجبنة بدون لحم.

طريقة عمل اللانشون بدون لحم

هي طريقة عمل اللانشون لاقتصادي بسهولة في المنزل فقط اتبع الاتي:

المكونات المطلوبة

6 من البيضات.

رشة من الفلفل الأسود.

6 مكعبات من الجبنة الكيري.

نصف معلقة بصل بودر.

ونصف معلقة من الثوم البودر.

رشة من الببريكا.

نصف كأس من الزيت.

ونصف ملعقة صغيرة من الملح.

كيس حراري ورق حراري.

لون احمر.

كأس واحد من الدقيق.

نصف ملعقة صغيرة من الحبهان المطحون.

5 مكعبات من مرقة الدجاج.

اللانشون بدون لحمة

أولا نضع البيض في الخلاط الكهربائي ونخفق جيدا.

بعد ذلك نضيف إليه مكعبات الجبن الكيري ونخفق مره ثانيه جيدا.

ثم بعد ذلك نضع الثوم البودر والبصل البودر ونخفق جيدا حتى تتجانس كافة المكونات مع بعضها.

بعد ذلك نضيف الحبهان المطحون إلى الخليط ويخفق وبعد ذلك نضع عليه باقي المكونات من اللون الأحمر وعليه الببريكا والدقيق والزيت أيضا.

طريقة عمل اللانشون في البيت

أولا نقوم بوضع الخليط في الكيس الحراري ونضع عليه رشة من الفلفل الأسود ويقلب في الكيس.

بعد ذلك نغلق الكيس ونقوم بوضعه في الورق الحراري ولفه جيدا.

وفي حله بها ماء نضعها علي النار حتى تصل إلي الغليان.

بعد ذلك نضعه في الماء ونغطيه ونتركه حتى ينضج تماما ويفضل أن نقوم بتقليبه كل عشر دقائق جيدا.

ثم بعد ذلك يرفع من على النار ويترك ليبرد ويقدم بارد وبجانبه بعضا من الخبز والجبن.

إلي هنا نكون قد وصلنا إلي نهاية مقالنا الذي تحدثنا فيه عن طريقة عمل اللانشون العادي ونتمنى أن نكون قد قدمنا إليكم المعلومات الكافية التي تبحثون عنها وسنوافيكم يوميا بأفضل الوصفات التي يغنيكم عن شراء الطعام الجاهز.