كنز رباني.. التخلص من الشيب بطرق طبيعية مهما كان الشعر الأبيض لن تراه مجدداً بدون صبغة

التخلص من الشيب بطرق طبيعية ،قد يرتبط مع تقدم العمر والسن ظهور الشعر الأبيض أو ما يعرف بشيب الشعر، ولكن هذا غير صحيح لأن توجد عوامل أخرى كثيرة تؤدى لظهور الشعر الأبيض مثل نقص الميلانين الموجودة بالشعر أو قد يكون عامل وراثي، لذلك سنقدم لكم وسائل للتخلص من الشيب بطرق طبيعية ومضمونة وبدون مواد قد تضر بالشعر.

التخلص من الشيب بطرق طبيعية

ربما يرجع معظم السيدات استخدام الصبغة لحل مشكلة الشيب المبكر، ولكن توجد وصفات طبيعية لإخفاء الشعر الأبيض وتعيد لونه الطبيعي وإليك بعض هذه الوصفات.

نضيف نصف كوب من أوراق الريحان المجففة مع ماء ساخن مع ملعقة من اكليل الجبل.

تغلى هذه الأعشاب لمدة عشر دقائق.

وتوضع في علبه بخاء وبعد غسل الشعر جيدا نرش الخليط على الأماكن التي يوجد بها الشيب ونتركه يجف.

القضاء على الشعر الأبيض

نقوم بغلي أوراق المرمية بالماء ونتركها حتى تبرد.

ثم يتم وضعه على الشعر ويغسل بعد ذلك بعد مرور ساعتين بالشامبو.

تغطية الشعر الابيض

نغلي ملعقتين من أوراق الشاي ونتركه ليبرد.

ويتم وضعه على الشعر ويترك لفترة.

ثم نقوم بغسل الشعر بالماء البارد بدون شامبو.

علاج الشيب بالزيوت الطبيعية

خلط معلقتين كبار زيت جوز الهند مع ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

نقوم بتدليك الشعر بالخليط بشكل كامل.

ثم نقوم بتغطية الشعر لمدة 30 دقيقة.

ثم يتم غسل الشعر بالشامبو تكرر هذه العملية مرتين أسبوعياً.

الشيب المبكر

يتم تسخين أوراق الكاري و ثلاث معالق من زيت جوز الهند على النار حتى يصبح لونها اسود ونتركها حتى تبرد.

نضع الخليط على الشعر ونوزعه جيدا مع التدليك.

نقوم بتغطية الشعر لمدة ساعة.

ثم يتم غسل الشعر جيدا بالشامبو.

القهوة لصبغ الشيب

نقوم بغلي القهوة السوداء ونتركها تبرد ثم يتم وضعه على الشعر مع التدليك.

ثم نتركها على الشعر لمدة عشرين دقيقة ويغسل بعد ذلك بالماء فقط و تكرر هذه العملية مرتين اسبوعياً.

و لكي تحافظي على لون شعرك يجب اتباع الوصفات التي قدمناها لك التخلص من الشيب بطرق طبيعية ومضمونه 100% و بمكونات طبيعية قد لا تسبب الأضرار بالشعر والحفاظ على صبغة الشعر لفترة طويلة ممكنة .