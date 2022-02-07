لعشاق البني العسلي.. صبغة طبيعية للشيب مجربة بتغطية 100% ووداعاً للشعر الأبيض

سنقدم لكم في هذا المقال صبغة طبيعية للشيب مجربة، باستخدام مكونات طبيعية بدل من الصفات الكيماوية التي قد تتلف الشعر، حيث يمكن استخدام هذه الوصفات الطبيعية من تساعدك على مظهر أكثر شبابا ويعطي حيوية للشعر ويتم القضاء على الشيب نهائياً، وللحفاظ على لون الشعر لمدة أطول وإعادة الشعر للونه الطبيعي.

صبغة طبيعية للشيب مجربة

توجد أنواع كثيرة من الأعشاب تساعد في إعادة الشعر بطرق طبيعية للتخلص من الشيب تتمثل أهمها في ما يلي:

صبغة طبيعية باستخدام القهوة

تعد القهوة من العناصر الغذائية المشهورة جدا في صبغة الشعر.

ونكون تحضير الوصفة لتخمير ملعقتين أو ثلاثة من القهوة البنية قهوة الإسبرسو.

ثم نخلط عليه نوع من بلسم الشعر الذي تستخدميه ملعقتين من القهوة العادية.

وبعد ذلك يتم تطبيقه على شعر رطب ونتركه لمدة ساعة على الأقل.

ثم نقوم إزالة الخليط بالماء ويشطف بعد ذلك بخل التفاح لثبات اللون فترة أطول.

يتم تطبيق هذه الوصفة مرة أسبوعيا لمدة شهر لتحصلي على نتيجة أفضل.

صبغ الشعر بالشاي

يعتبر الشاي من الأعشاب التي تؤدي إلى نتيجة فعالة جدا في تغيير لون الشعر حيث يجعل الشقراء سمراء.

المطلوب لهذه الوصفة خمس أكياس من الشاي وكوبين من الماء ويتم مزجهم جيدا.

ثم نضيف لهم أحد أنواع البلسم التي تستخدمها ويمكن استخدام المرمرية للحصول على لون افتح.

ثم يترك على الشعر لمدة ساعة على الأقل ثم يشطف بالماء ولا انتظر حتى يجف تماما.

صبغ الشعر بني طبيعي

يمنح قشر الجوز لون بني رائع للشعر.

قومي بتقشير الجوز وغاليه لمدة نصف ساعة ونتركه ليبرد.

يطبق على الشعر الأبيض المدثر لمدة ساعة على الأقل ثم نقوم بشطف الشعر.

يمكنك أن تصنعي مسحوق من قشر الجوز حتى تحصلي على لون أكثر ثراءً للشعر.

تعد طرق صبغة طبيعية للشيب مجربة من أقدم الطرق التي تستعملها النساء للتخلص من شيب الشعر والتي قد تعتمد جميع الطرق على استخدام الحنة لتلوين لون الشعر وإعادته اللون الأسود لكي يوجد أعشاب كثيرة تستخدم في إعادة لون الشعر مرة أخرى بجانب استخدام الحنة.