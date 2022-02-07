نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة فطيرة بطاطس بالجبنة وصفة سهلة لوجبة متكاملة في المقال التالي
فطيرة بطاطس من أشهر الأكلات التركي التي انتشرت في الآونة الأخيرة في الكثير من المطاعم ولاقت رواج عالمي ولكن الأكثر أنتشار كان في الدول العربية، ويزداد الطلب كثيرا عليها خاصة في فصل الشتاء لإنها تمد الجسم بالطاقة والشبع وبها وكل مكوناتها بسيطة متوفرة لديكم من الأطعمة التي تعتبر وجبات رائعة متكاملة ووجبات لها طعم مميز وخفيف، كما إنها لها قيمة غذائية كبيرة متوازنة إلا إنها مكوناتها بسيطة، سنقدم في السطور التالية طريقة فطيرة بطاطس وصفة متكاملة من مطبخك.
طريقة عجينة فطيرة البطاطس
فطائر البطاطس لها مذاق مميز وخفيف ويرغب الكبار والصغار تناولها لأن عجينة الفطيرة تكون طرية وناعمة وطعمها مثل الوجبات السريعة الجاهزة، وتقدم عادة فطيرة بطاطس مع صوص مايونيز والكاتشب أو صوص الزبادي.
مكونات فطيرة بطاطس بحشو جبن موتزاريلا
- نصف كيلو من بطاطس مغسولة.
- ملعقة ملح صغيرة.
- ربع ملعقة صغيرة من البابريكا.
- نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود.
- كوب ونصف الكوب من الدقيق.
- كوب من الجبن الموتزاريلا.
- زيت نباتي.
تحضير فطيرة بطاطس بحشو الجبن موتزاريلا
- يقشر البطاطس بعد غسلها جيدا وتوضع في وعاء عميق به ماء وترفع على النار ويرش عليها القليل من الملح وتترك حتى تنضج.
- ثم تصفى البطاطس من الماء وتوضع في وعاء أخر وتهرس جيدا وهي ساخنة حتى يسهل عليك هرسها.
- ثم ضيفي عليها الملح والفلفل الأسود والبابريكا وتخلط البهارات مع البطاطس المهروسة ثم يضاف عليها الدقيق بالتدريج.
- مع عجن مكونات معا عجن مستمر وتدهن اليد بالزيت وتلم العجينة حتى تأخذ قوام عجينة طرية سهلة التشكيل.
- تترك البطاطس مع الدقيق لمدة 5 دقائق ترتاح قليلا، ادهني يدك بالزيت ثم شكلي عجينة بطاطس على شكل كرات وكل كرة تحشو بالجبن.
- ضعي في منتصف كل كرة جبن موتزاريلا ثم غلق الكرات جيدا وشكليها على شكل كرة واضغطي عليها ضغط خفيف.
- ترص الكرات في صينية على ورق زبدة تدخل فطائر البطاطس إلى الفرن الساخن حتى تنضج تماما وتأخذ لون ذهبي من جوانب.
- ثم تخرج من الفرن وتقدم مباشرة وهى ساخنة يمكن دهن وجه الفطائر بالقليل من الزيت أو البيض ورش على وجهها سمسم أو حبة البركة.
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