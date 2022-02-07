طريقة عمل أصابع البسبوسة المقرمشة الشهية في المنزل باللون الذهبي المميز

تعتبر أصابع البسبوسة من أفضل أنواع الحلويات التي يفضلها الجميع في الوطن العربي وخاصة في بلاد الشام والتي يمكن تقديمها للضيوف وفي المناسبات وخاصة شهر رمضان حيث أنها تتميز بالمذاق الشهي واللذيذ ويحبه الكبار والصغار وتبحث الأمهات عن التجديد لأفراد العائلة ومكوناته سهلة وبسيطة وغير مكلفة ولا يأخذ أي مجهود وتحتوي على مكونات غذائية مفيدة للجسم، تابعوا معنا هذا المقال لمعرفة طريقة تحضير أصابع البسبوسة المرملة والرائعة بدلا من شرائها من محلات الحلويات.

طريقة عمل أصابع البسبوسة المقرمشة

نقدم لكم مكونات عما أصابع البسبوسة الشهية:

واحد كوب من السميد الناعم

نصف كوب من السمنة

نصف كوب من الدقيق الأبيض

ملعقة شاي صغيرة من البيكنج باودر

ربع ملعقة كبيرة من السكر

ملعقة توابل صغيرة من الملح

كمية من اللبن كافية

كمية من الشربات

مكونات تحضير الشربات

كوب ونصف من السكر

كوب من الماء

عصير نصف ليمونة

رشة فانيليا

طريقة تحضير الشربات

نحضر وعاء ونضع به السكر والماء والفانيليا على نار عالية ونحركه حتى يذوب السكر ونتركه حتى يغلي لمدة عشر دقائق.

ثم نضع الليمون ونترك الخليط على نار هادئة حتى يصبح ثقيل.

نرفعه من على النار ونتركه ليبرد.

طريقة تحضير أصابع البسبوسة في المنزل