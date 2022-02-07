قومى اعمليه دلوقت..طرق مختلفة لعمل العيش في البيت بمكونات سهلة وبسيطة لو عملية مرة مش هتبطلى تعمليه لجميع الأكلات

طرق مختلفة لعمل العيش في البيت، إن الخبز العربي من أهم أنواع المخبوزات التي تقدم بجوار الوجبات الرئيسية التي يشتهر إعدادها داخل المجتمعات العربية ويحتوي الخبز العربي على مجموعة من العناصر الغذائية المهمة لبناء الجسم، ولمعرفة الطريقة الصحيحة لإعداد الخبز العربي يرجى متابعة مقالنا اليوم.

طرق مختلفة لعمل العيش في البيت

مكونات عمل الخبز العربي

4.5 أكواب من الدقيق

ملعقة كبيرة ونصف خميرة فورية

ملعقة كبيرة ملح

ربع كوب حليب مجفف

وربع كوب سكر

ربع كوب زيت ذرة

كوب حليب دافئ

طريقة تحضير الخبز العربي

يتم وضع الدقيق والخميرة وباقي المكونات في أناء واسع ويتم الخلط جيدا لمدة ثلاث دقائق

حتي نحصل على عجينة ملساء ثم توضع العجينة في إناء واسع ويتم دهنه بالزيت.

ويتم وضع العجينة على سطح مغطى بالدقيق باستخدام النشابة ثم يتم نحضر إناء واسع معد لدخول الفرن

ويتم وضع قطع العجين فيها وتترك حتى تطهى جيدا لمدة 12 دقيقة حتى تأخذ اللون الذهبي.

مكونات الخبز العربي مع الأوريجانو

3 أكواب دقيق

ملعقة صغيرة سكر

وملعقة كبيرة رقائق ألشيلي

ملعقة صغيرة ملح

كوب وثلث ماء

ملعقة كبيرة كمون حب

ملعقة كبيرة خميرة جافة

زيت

ملعقة كبيرة أوريجانو

طريقة التحضير الخبز العربي مع الأوريجانو

يتم وضع الدقيق مع الملح في إناء واسع ويتم خلط الخميرة والسكر مع الماء الدافئ وفي أناء آخر يضاف خليط الدقيق على خليط الخميرة

ويتم المزج جيدا حتي نحصل على عجينة ملساء ويتم دهنها بالزيت ويترك في مكان دافئ لمدة ساعتين.

يتم تقسيم العجينة إلى 12 قطعة ويتم وضعها في أناء معد لدخول الفرن على درجة حرارة 260 درجة مئوية لمدة 45 دقيقة

وتترك حتي تأخذ اللون الذهبي ويقدم ساخن.

مكونات العيش العربي المنفوخ

500 جرام دقيق

ملعقة كبيرة خميرة فورية

ربع ملعقة كبيرة سكر

نصف ملعقة كبيرة ملح

كوب ماء فاتر

طريقة تحضير العيش العربي المنفوخ