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عمر شويل - جدة قومى اعمليه دلوقت..طرق مختلفة لعمل العيش في البيت بمكونات سهلة وبسيطة لو عملية مرة مش هتبطلى تعمليه لجميع الأكلات - ثقفني
طرق مختلفة لعمل العيش في البيت، إن الخبز العربي من أهم أنواع المخبوزات التي تقدم بجوار الوجبات الرئيسية التي يشتهر إعدادها داخل المجتمعات العربية ويحتوي الخبز العربي على مجموعة من العناصر الغذائية المهمة لبناء الجسم، ولمعرفة الطريقة الصحيحة لإعداد الخبز العربي يرجى متابعة مقالنا اليوم.
طرق مختلفة لعمل العيش في البيت
مكونات عمل الخبز العربي
- 4.5 أكواب من الدقيق
- ملعقة كبيرة ونصف خميرة فورية
- ملعقة كبيرة ملح
- ربع كوب حليب مجفف
- وربع كوب سكر
- ربع كوب زيت ذرة
- كوب حليب دافئ
طريقة تحضير الخبز العربي
- يتم وضع الدقيق والخميرة وباقي المكونات في أناء واسع ويتم الخلط جيدا لمدة ثلاث دقائق
- حتي نحصل على عجينة ملساء ثم توضع العجينة في إناء واسع ويتم دهنه بالزيت.
- ويتم وضع العجينة على سطح مغطى بالدقيق باستخدام النشابة ثم يتم نحضر إناء واسع معد لدخول الفرن
- ويتم وضع قطع العجين فيها وتترك حتى تطهى جيدا لمدة 12 دقيقة حتى تأخذ اللون الذهبي.
مكونات الخبز العربي مع الأوريجانو
- 3 أكواب دقيق
- ملعقة صغيرة سكر
- وملعقة كبيرة رقائق ألشيلي
- ملعقة صغيرة ملح
- كوب وثلث ماء
- ملعقة كبيرة كمون حب
- ملعقة كبيرة خميرة جافة
- زيت
- ملعقة كبيرة أوريجانو
طريقة التحضير الخبز العربي مع الأوريجانو
- يتم وضع الدقيق مع الملح في إناء واسع ويتم خلط الخميرة والسكر مع الماء الدافئ وفي أناء آخر يضاف خليط الدقيق على خليط الخميرة
- ويتم المزج جيدا حتي نحصل على عجينة ملساء ويتم دهنها بالزيت ويترك في مكان دافئ لمدة ساعتين.
- يتم تقسيم العجينة إلى 12 قطعة ويتم وضعها في أناء معد لدخول الفرن على درجة حرارة 260 درجة مئوية لمدة 45 دقيقة
- وتترك حتي تأخذ اللون الذهبي ويقدم ساخن.
مكونات العيش العربي المنفوخ
- 500 جرام دقيق
- ملعقة كبيرة خميرة فورية
- ربع ملعقة كبيرة سكر
- نصف ملعقة كبيرة ملح
- كوب ماء فاتر
طريقة تحضير العيش العربي المنفوخ
- في إناء واسع يتم مزج الخميرة والسكر وربع كوب من الماء حتي تختلط جيدا ويتم تركها لمدة دقيقة لتختمر جيدا.
- ثم يتم وضع الدقيق في إناء واسع وباقي المكونات ويتم وضع خليط الخميرة عليه ويتم الخلط حتي نحصل على عجينة متماسكة.
- يتم تغطية العجين بكيس بلاستيكي وتركها حتي تختمر جيدا ثم يتم تقسيم العجين إلى كرات متساوية وتترك لمدة 15 دقيقة مع تغطيتها جيدا.
- ويتم فرد قطع العجين على سطح مغطى بالدقيق ثم يتم إدخالها الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية حتي تأخذ اللون الذهبي.
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