طريقة عمل كرات البسبوسة بخطوات سهلة ومكونات متوفرة في المنزل

كرات البسبوسة من الحلويات الشرقية اللذيذة التي يقبل على تناولها الكثير من الأشخاص؛ حيث أنها تحتوي على قيمة غذائية عالية وهي منتشرة جدا في جميع أنحاء دول العالم العربي، ويتم شراؤها في الكثير من المناسبات والعزائم، لذلك يسعى الكثير لمعرفة طريقة عمله في المنزل، ولهذا جئنا لكم في هذا المقال بأفضل طريقة لعمل طريقة لعمل أشهى الحلويات على الإطلاق من خلال خطوات سهلة وبسيطة.

طريقة عمل كرات البسبوسة

من خلال المكونات التي نعرضها لكم الآن يمكنك الحصول على كرات البسبوسة اللذيذة التي يعشقها الكبار والصغار، وهي كما يلي:

4 أكواب من السميد الناعم.

كوب من الزبادي البلدي.

كوب من السمن بدرجة حرارة الغرفة.

ربع كوب من جوز الهند الناعم.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

مكسرات على حسب الرغبة والكمية.

طريقة التحضير

الآن يمكنك إتباع الخطوات التالية التي من خلالها يتم الحصول على كرات البسبوسة اللذيذة، وهي:

نحضر وعاء عميق ونضع به كلا من الدقيق والسمن، ثم يتم الخلط جيدا بينهم حتى يتجانس تماما.

يتم في هذه الخطوة وضع جميع المكونات فيما عدا جوز الهند والمكسرات، ويتم الخلط جيدا حتى نحصل على خليط متجانس سهل التشكيل.

ثم يتم إحضار صينية وندهنها بالسمن من جميع الجهات، ويرش عليه قليل من الدقيق حتى لا تلتصق العجينة.

نقوم بتشكيل العجينة بعد أن يتم حشوها وتشكل على شكل كرات صغيرة متساوية الحجم، وترص في الصينية مع الحرص على ترك مسافة بينهم.

نضع الصينية في الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية.

ونخرجها من الفرن بعد الحصول على اللون الذهبي وتسقى بالشربات.

نصائح عند تحضير كرات البسبوسة

عندما يتم عمل كرات البسبوسة اللذيذة يجب عليك اتباع الآتي:

اختيار خامات عالية الجودة من السميد الفاخر مع باقي المكونات.

عند التسوية يجب أن تكون درجة الحرارة منخفضة.

لإضافة طعم وشكل مميز لكرات البسبوسة يجب وضع المكسرات اللازمة.

من الأمور اللازمة للبسبوسة الشربات اللذيذ التي يسقى به فور خروجه من الفرن، وهو عبارة عن ثلاثة أكواب من الماء مع كوب ونصف من السكر، ويتم رفعهم على النار حتى الغليان، ثم يتم خفض درجة الحرارة ونضع الليمون مع ماء الورد، ونتركه على النار حتى يتماسك قليلا، ومن ثم نرفعه من النار ونتركه ليبرد لحين الاستخدام.