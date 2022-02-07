بديل التاتو.. طريقة عمل صبغة الحواجب في البيت بمواد طبيعية 100% واحسن من الكوافير

طريقة صبغ الحواجب فى البيت، تحرص دائما النساء على تغيير شكل ولون الحواجب وفقا لصيحات الموضة وخطى النجمات بحيث يظهر جمال العين ويبرزها، كما تلجأ بعض السيدات إلى صبغ الحواجب للتخلص من بعض المشاكل مثل إخفاء الفراغات بشعر الحواجب أو ظهور بعض الشعر الأبيض بها أو تغيير لون الحواجب عند صبغ الشعر لكى يتناسب لونهما معا ويصبح متناسق مع لون البشرة، ومن أفضل الطرق لتغيير لون الحواجب سواء لتغميق أو تفتيح لونها هو استخدام صبغة آمنة بعيدا عن أي مكونات كيميائية قد تضر بشعر الحواجب وهو ما يمكنك فعله فى منزلك بخطوات بسيطة بديلا عن التاتو والذهاب لمراكز التجميل، فتعرفي على أفضل الطرق لصبغ الحواجب فى البيت بمكونات آمنة ومضمونة.

طريقة صبغ الحواجب في البيت

اختاري لون الحناء الذي ترغبين به بحيث يكون مناسبا للون الشعر والبشرة.

اخلطي مسحوق الحناء مع قليل من الماء حتى تحصلي على قوام مثل العجين.

ضعي فازلين حول حواجبك حتى تتجنبي صبغ الجلد.

مشطي حواجبك بفرشاة الحواجب إلى الأعلى.

ابدئي فى صبغ الحواجب باستخدام فرشاة أو أعواد قطنية.

اتركي الحناء على شعر الحواجب لمدة نصف ساعة.

امسحي الحناء من الحواجب باستخدام القطن أو مناديل مجففة.

اغسلي وجهك بالماء والصابون للتخلص من آثار الحناء.

صبغ الحواجب باللون الكستنائي أو البنى الفاتح

قومى بخلط ملعقة من الحناء مع أوراق الشاي الأخضر المغلي ونصف ملعقة من الكركم مع مقدار مناسب من الماء.

اتركي خليط الحناء لمدة خمس ساعات حتى تمتزج المكونات مع بعضها.

ابدئي فى توزيع الحناء على شعر الحواجب واتركيها لمدة لا تقل عن ساعتين حتى تحصلي على اللون المناسب.

اغسلي شعر الحواجب وتخلصي من أثار الحناء.

صبغ الحواجب باللون الأحمر

اخلطي ملعقة من الحناء وملعقتين من مسحوق الكركديه وملعقة من العصفر مع مقدار مناسب من الماء الفاتر.

اتركي الخليط جانبا لمدة ست ساعات.

ابدئي فى توزيع الحناء على شعر الحواجب واتركيه لمدة ساعتين حتى تحصلي على اللون المناسب.

اغسلي شعر الحواجب وتخلصي من أثار الحناء وتمتعي بلون جميل.

صبغ الحواجب بالقرنفل وزيت الزيتون