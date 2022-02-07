طريقة عمل العجة المصرية بالخضروات في المنزل بمكونات بسيطة

تعتبر العجة المصرية من وجبات الفطور الشهية واللذيذة المشهورة في جمهورية مصر العربية والتي تتميز بمذاقها الرائع ويحبها الكبار والصغار وتختلف طريقة تحضير العجة من بلد لأخرى وهي تأخذ شكل دائري وتختلف في السمك والحجم وتعتبر العجة من الأكلات الشعبية وتحتوي على قيم غذائية عالية ومفيدة للجسم لاحتوائها على فيتامينات وتبحث الكثير من الأمهات عن طرق تحضيرها لتوفير الطعام لعائلتها، تابعوا معنا هذا المقال لمعرفة طريقة تحضير العجة المصرية بطريقة سهلة ومكونات بسيطة وغير مكلفة.

مكونات تحضير العجة المصرية بالخضروات في المنزل

بيضتان

نصف حبة من الفلفل الأخضر مقطعة إلى مكعبات صغيرة

ربع حبة من الفلفل الأحمر مقطعة إلى مكعبات صغيرة

نصف حبة من الفلفل الأصفر مقطعة إلى مكعبات صغيرة

ملعقة كبيرة من الزبدة

ملعقتان كبيرتان من اللبن السائل

فلفل أسود مطحون حسب الحاجة

ملح حسب الحاجة

قليل من الفلفل الأحمر

ربع معلقة من الكمون

قليل من القرفة

طريقة تحضير العجة المصرية بالخضروات

نحضر وعاء ونقوم بكسر البيضتين ونخفق جيدا.

ثم نضيف البهارات المكونة من الملح والفلفل الأحمر والفلفل الأسود والكمون والقرفة ثم نخفق المكونات جيدا.

بعد ذلك نضيف إلى الخليط مكعبات الفلفل الأحمر والفلفل الأخضر والفلفل الأصفر ونقلبهم مع بعضهم.

ثم نسكب اللبن مع الاستمرار في التحريك جيدا حتى تتجانس المكونات مع بعضها.

نحضر طاسة واسعة ونضع بها الزبدة ثم نضيف خليط البيض بها.

نترك العجة من خمس إلى سبع دقائق على نار هادئة حتى ينضج البيض جيدا وتأخذ العجة لدينا لون ذهبي من الجهتين.

نضعها في طبق التقديم، وبالهنا والشفا.

نصائح وملاحظات لعمل العجة المصرية في المنزل