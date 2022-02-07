أسرار البسبوسة المرملة السادة في البيت خطوة بخطوة

البسبوسة تعد من أشهر الحلويات الشرقية في الوطن العربي وبلاد الشرق الاوسط، وحيث يتم تقديم البسبوسة في جميع المناسبات المختلفة والحفلات، وحيث يتميز البسبوسة بأنه له نكهة رائعة ومختلفة عن باقي الحلويات الأخرى، وهي من الحلويات التى يتم تحضيرها بخطوات بسيطة وسهلة ولا تأخذ وقت ولا مجهود وحيث أنها تمد الجسم بالطاقة والحيوية لأنها تحتوي على نسبة عالية من السعرات الحرارية والسكر ‏كما أنها تعمل على إمداد الجسم بالمضادات الحيوية الطبيعية، ويتم حشو البسبوسة بعدة حشوات مختلفة مثل بسبوسة بالقشطة أوالكريمة أو المهلبية أو الشوكولاتة أو التمر، وسوف نتعرف الآن على طريقة عمل البسبوسة زي المحلات خطوة بخطوة بأفضل وأسرع طريقة في البيت ولذلك من خلال هذا المقال.

طريقة عمل البسبوسة المرملة السادة

المكونات:

كيس من البسبوسة .

– كوب واحد من الحليب .

كوب واحد من الزبادي .

ملعقة صغيرة من مسحوق البيكنج بودر .

عدد ثلاث ملاعق كبيرة من السمنة السائلة .

عدد أثنين كوب من الشربات البارد .

طريقة التحضير :