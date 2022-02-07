نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسرار البسبوسة المرملة السادة في البيت خطوة بخطوة في المقال التالي
البسبوسة تعد من أشهر الحلويات الشرقية في الوطن العربي وبلاد الشرق الاوسط، وحيث يتم تقديم البسبوسة في جميع المناسبات المختلفة والحفلات، وحيث يتميز البسبوسة بأنه له نكهة رائعة ومختلفة عن باقي الحلويات الأخرى، وهي من الحلويات التى يتم تحضيرها بخطوات بسيطة وسهلة ولا تأخذ وقت ولا مجهود وحيث أنها تمد الجسم بالطاقة والحيوية لأنها تحتوي على نسبة عالية من السعرات الحرارية والسكر كما أنها تعمل على إمداد الجسم بالمضادات الحيوية الطبيعية، ويتم حشو البسبوسة بعدة حشوات مختلفة مثل بسبوسة بالقشطة أوالكريمة أو المهلبية أو الشوكولاتة أو التمر، وسوف نتعرف الآن على طريقة عمل البسبوسة زي المحلات خطوة بخطوة بأفضل وأسرع طريقة في البيت ولذلك من خلال هذا المقال.
طريقة عمل البسبوسة المرملة السادة
المكونات:
- كيس من البسبوسة.
- –كوب واحد من الحليب.
- كوب واحد من الزبادي.
- ملعقة صغيرة من مسحوق البيكنج بودر.
- عدد ثلاث ملاعق كبيرة من السمنة السائلة.
- عدد أثنين كوب من الشربات البارد.
طريقة التحضير:
- الخطوة الأولى نحضر وعاء كبير ثم نضع فيه كيس من البسبوسة وملعقة صغيرة من مسحوق البيكنج بودر ويضاف إليهم ثلاث ملاعق كبيرة من السمن السائل ونقلبهم جيداً مع بعضهم البعض.
- الخطوة الثانية يتم إضافة كوب واحد من الحليب وكوب واحد من الزبادي ونقلب الخليط باستمرار حتى تمتزج جميع المكونات مع بعضها البعض ثم نستمر بالتقليب حتى يصبح لدينا عجينة طرية وثقيلة.
- الخطوة الثالثة قومي بإحضار صينية متوسطة الحجم مدهونة بالقليل من السمن ثم نصب خليط البسبوسة في الصينية وبعد ذلك قومي بتوزيع الخليط على الصينية بالكامل.
- الخطوة الرابعة قومي بتسخين الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية ثم نترك الفرصة حتى يسخن جيداً وبعد ذلك نضع الصينية داخل الفرن ونتركها حتى ترتفع ويصبح لونها ذهبي ويتم النضج وبعد ذلك قومي بإخراج الصينية من الفرن ونضع فوقها الشربات البارد ثم قومي بتغطية الصينية بكيس من البلاستيك ونتركها جانباً حتى تبرد تماماً ثم تزين صينية البسبوسة القليل من بالمكسرات وبعد ذلك أصبحت صينية البسبوسة جاهزة للتقديم إلى أفراد أسرتك.
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