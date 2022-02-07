حضري القطايف بالمهلبية الشهية في البيت بأسهل الطرق

تعتبر القطايف من ‏الحلويات العربية المعروفة، حيث أنها تتميز بمذاق رائع ‏ورائحتها الشهية وكما يمكن حشوة القطايف بالعديد من الحشوات المختلفة ‏مثل القشطة أو المكسرات أو الكريمة ‏أو المهلبية، وحيث أنها تمتلك قيمة غذائية عالية، وكما أن القطايف غنية بالسكريات والنشويات التي يحتاج إليها جسم الأنسان ويعتبر مكونات القطايف اقتصادية وسهلة وموجودة في كل بيت ‏ولا تحتاج إلى أى وقت ولا مجهود أيضاً، وكما أن القطايف من ألذ الحلويات التي تقدم في أي وقت وفي المناسبات المختلفة ويقبل عليها الجميع من الأشخاص الصغار والكبار ولأنها تتميز بطعم شهي ولذيذ، وسوف نتعرف الآن على طريقة عمل القطايف بالمهلبية بطريقة اقتصادية ومضمونة ‏وسهلة جداً في البيت من خلال هذا المقال.

طريقة عمل القطايف بالمهلبية

المكونات:

نصف كيلو جرام من القطايف .

أثنين كوب من اللبن .

أربع ملاعق كبيرة الحجم من النشا .

أربع ملاعق كبيرة الحجم من السكر .

نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا الجافة .

كمية من زيت النباتي للقلي .

كوب ونصف من الشربات .

طريقة التحضير :