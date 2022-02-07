“مفعوله جبار” أقوي كريم كيراتين من الصيدلية لفرد الشعر المجعد الخشن في 10 دقائق بديل البروتين بمواد مواد ضارة

طريقة فرد الشعر بواسطة وصفة كريم البانثينول للشعر المجعد، فالشعر يحتاج إلى اهتمام كما يحتاج الجسم وكما يحتاج أي شيء في حياتنا بشكل عام، حيث أن إهمال الشعر لفترات طويلة يجعله يذبل وأحيانًا يموت وتكون عملية إعادة ترميمه صعبة وقد تحتاج منك الكثير من الوقت والمجهود والمال لعلاجه مرة أخرى وإعادته كما كان، وكان كريم البانثينول الطبي أحد وأفضل هذه الطرق التي تستخدم لعلاج الشعر ومشاكله ويجب اعتمادها وهي من الطرق الغير مكلفة.

أقوي كريم كيراتين من الصيدلية لفرد الشعر المجعد

يمكنك إضافة كريم البانثينول الطبي لفرد الشعر الخشن والمجعد إلى زيت جوز الهند واتبعي الخطوات التالية حتى تحصلي على شعر ناعم وانسيابي:-

أضيفي كمية من كريم البانثينول الطبي إلى زيت جوز الهند وتقليبهم جيدًا.

اغسلي شعرك ثم قومي بدهنه بالخليط كما تقومي بدهن الزيت على شعرك ودلكيه بحركات دائرية حتى تستفاد منه خلايا الرأس.

يساعد هذا الخليط في القضاء على تقصف الشعر ويعالج تساقطه كما أنه يقضي على قشرة الرأس.

يمكنك الاعتماد عليه ولكن ليس بصورة يومية حتى لا يصاب شعرك بأحد الآثار الجانبية الناتجة عن كريم البانثينول.

خلطة كريم البانثينول لترطيب الشعر

مكونات الطريقة:-

علبة كريم البانثينول الطبي من الصيدلية.

زبدة شيا مذابة وساخنة.

زيت الجلسرين وزيت الجوجوبا.

ملعقة صغيرة من زيت الأفوكادو وأخرى من زيت الأرجان.

خطوات التحضير:-