مع احلى كوباية شاي.. كيكة المياه الساخنة المرتفعة الهشه الخفيفة كيكة اقتصادية سهلة وسريعة

كيكة المياه الساخنة نوع من أنواع الكيكات التي تتسارع على معرفة وصفاتها الأمهات وربات البيوت حيث أنها سهلة وسريعة وخفيفة أيضًا على أطفالهم كما أنها تغنيهم عن الساندويتشات بالإضافة إلى أنها لا تحتاج لمكونات كثيرة ولذلك تسمى باسم “كيكة المياه الساخنة الاقتصادية”، ويعد الكيك بجميع أنواعه من الأطعمة المفضلة لدينا جميعًا وبخاصة الأطفال فيتم تناوله صباحًا خفيفًا لا يسبب لك أي نوع من أنواع التعب أو أوجاع المعدة وسنوضح الطريقة بالتفصيل في السطور القادمة.

طريقة عمل كيكة المياه الساخنة في المنزل

بحلول فصل الشتاء نشعر بالجوع الشديد ونريد شيء يبعث الدفء بداخلنا وخاصة نرغب في تدفئة أطفالنا عند ذهابهم للمدرسة ولن تجدي أفضل من كيكة المياه الساخنة لاشباع جوع أطفالك للأكل والدفء.

مكونات كيكة المياه:-

كأس ونصف دقيق أبيض.

1\2 كأس من السكر.

نصف كأس من زيت الطعام.

كأس مياه ساخنة مملوء حتى منتصفه.

2 بيضة.

فانيليا وبيكينج باودر.

ملعقة واحدة كبيرة من الخل.

ملعقة من النسكافيه كبيرة.

ملعقتان من كاكاو خام.

كمية من الملح قليلة نسبيًا.

طريقة وخطوات عمل الوصفة:-