نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مع احلى كوباية شاي.. كيكة المياه الساخنة المرتفعة الهشه الخفيفة كيكة اقتصادية سهلة وسريعة في المقال التالي
كيكة المياه الساخنة نوع من أنواع الكيكات التي تتسارع على معرفة وصفاتها الأمهات وربات البيوت حيث أنها سهلة وسريعة وخفيفة أيضًا على أطفالهم كما أنها تغنيهم عن الساندويتشات بالإضافة إلى أنها لا تحتاج لمكونات كثيرة ولذلك تسمى باسم “كيكة المياه الساخنة الاقتصادية”، ويعد الكيك بجميع أنواعه من الأطعمة المفضلة لدينا جميعًا وبخاصة الأطفال فيتم تناوله صباحًا خفيفًا لا يسبب لك أي نوع من أنواع التعب أو أوجاع المعدة وسنوضح الطريقة بالتفصيل في السطور القادمة.
طريقة عمل كيكة المياه الساخنة في المنزل
بحلول فصل الشتاء نشعر بالجوع الشديد ونريد شيء يبعث الدفء بداخلنا وخاصة نرغب في تدفئة أطفالنا عند ذهابهم للمدرسة ولن تجدي أفضل من كيكة المياه الساخنة لاشباع جوع أطفالك للأكل والدفء.
مكونات كيكة المياه:-
- كأس ونصف دقيق أبيض.
- 1\2 كأس من السكر.
- نصف كأس من زيت الطعام.
- كأس مياه ساخنة مملوء حتى منتصفه.
- 2 بيضة.
- فانيليا وبيكينج باودر.
- ملعقة واحدة كبيرة من الخل.
- ملعقة من النسكافيه كبيرة.
- ملعقتان من كاكاو خام.
- كمية من الملح قليلة نسبيًا.
طريقة وخطوات عمل الوصفة:-
- احضري وعاء مناسب لوضع فيه كل من السكر والبيض والفانيليا مع بعضهم وخلطهم جيدًا باستخدام المضرب الكهربائي للخلط.
- أضيفي الزيت للمخلوط وقومي بخلطه معهم جيدًا حتى يصبحوا خليط واحد متجانس.
- اضافة باقي المكونات للمخلوط وهي “البيكينج باودر والملح والدقيق مع ملعقتين من الكاكاو الخام وخلطهم مع الخليط بالمضرب.
- وضع مللعقة من النسكافية في الماء المغلي الساخن وإذابتها به جيدًا ثم اضافتهما للمخلوط.
- خلط المياه المغلية بالنسكافيه مع المخلوط باستخدام المضرب الكهربائي ثم إضافة ملعقة من الخل الأبيض للمخلوط وخلطها معه.
- احضري قالب خاص بالكيك لوضع المخلوط بداخله لتشكيله ولكن قبل وضع المخلوط به يجب ودهن القالب أولًا بالزيت أو الزبدة بالإضافة إلى ملعقة واحدة من الدقيق حتى لا يتكتل المخلوط داخل القالب.
- يتم صب الخليط داخل القالب بهدوء حتى لا يسقط خارجه.
- قومي بوضع القالب داخل الفرن لمدة 30 دقيقة على درجة حرارة مناسبة تصل إلى 180 درجة مئوية ثم أخرجيه من الفرن واتركيه يبرد قليلًا ثم قومي بتناوله أنت وأطفالك بالهناء.
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