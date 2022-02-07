بألذ طعم.. فطائر الطاسة السائلة في 7 دقائق للفطور أو العشاء سهله وخفيفه

بألذ طعم.. فطائر الطاسة السائلة في 7 دقائق للفطور أو العشاء في هذا الجو البارد التي يجعلنا نشعر بالجوع باستمرار تعرفي على طريقة عمل فطائر المقلاة بعجينة سائلة ومكونات بسيطة غير مكلفة نهائيًا، فهذه الطريقة لن تكلفك الكثير لا مال ولا وقت ولا مجهود، كما أنه يتم تحضيرها في طاسة القلي على البوتاجاز لا تحتاج منك فرن، حضريها ادفئي أنت وأطفالك حيث أن لهذه الفطائر فوائد صحية كبيرة كما أنها تمد الجسم بالطاقة والحرارة والدفء ومناسبة جدًا لليالي الشتاء الباردة في السهرة.

فطائر الطاسة السائلة في 7 دقائق للفطور أو العشاء

مكونات الطريقة:-

كوبان كبيران من الدقيق الأبيض.

ملعقتان حليب بودرة.

ملعقة من البيكنج باودر.

رشة ملح.

ثلاث لاعق زبدة بلدي.

حبة البركة.

ماء دافئ.

خميرة فورية.

سكر أبيض.

خطوات الطريقة:-

قومي بخلط كل المكونات الجافة جيدًا داخل وعاء مناسب وهم الحليب والدقيق والملح والبيكنج باودر وقلبيهم حتى يمتزجوا تمامًا.

أضيفي الزبدة إلى الخليط ثم أضيفي حبة البركة وقلبي الخليط مرة أخرى حتى يصبح أكثر تجانسًا.

ضعي السكر والماء الدافئ والخميرة الفورية في وعاء منفصل واتركيهم حتى يتفاعلوا مع بعضهم جيدًا وينتج فورانًا وتفاعلًا.

ضعي بعد ذلك الخميرة والماء على الخليط الأول واعجنيهم جيدًا حتى تصبح العجينة متماسكة ولينة.

غطي الوعاء الذي يحتوي على العجينة بقطعة قماش واتركيه لمدة نصف ساعة حتى ترتاح العجينة وتختمر.

قومي بتقطيع العجينة إلى قطع دائرية صغيرة وافرديها بالنشابة حتى تصبح مستوية وسمكها مناسب.

ضعي طاسة القلي على النار وبداخلها قطرات زيت قليلة وابدئي في وضع العجينة المفرودة بداخلها حتى تحمّر وتصبح ناضجة من جميع الجوانب.

كيفية تحضير فطائر المقلاة بالجبن

بنفس المكونات السابقة للعجينة أضيفي مكونات الحشوة وهي:-

جبن موزاريلا أو فيتا أو أي جبن تفضلينها.

أوريغانو.

زيتون أسود مقطع.

خطوات التحضير:-