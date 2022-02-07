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طريقة عمل النجرسكو بالفراخ مثل المطاعم بأقل تكلفة بخطوات بسيطة وسريعة

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عمر شويل - جدة طريقة عمل النجرسكو بالفراخ مثل المطاعم بأقل تكلفة بخطوات بسيطة وسريعة - ثقفني

يعد النجرسكو من أكثر الأكلات التي اشتهرت كثيرًا في المطاعم و المحلات و لذلك أصبحت من أهم الوجبات السريعة و الخفيفة التي يمكن أن تحضيرها من المنزل خلال دقائق فقط، كما أنها من الوجبات المشبعة و الاقتصادية التي لا تكلفك الكثير ولكنها مشبعة جداً ولذلك سنقدم لكم أسهل و أسرع طريقة لعمل النجرسكو بالفراخ بطريقة المطاعم و سر تحضير الصوص الأبيض و تسويتها الصحيحة كل هذا سوف نقدمه لكم بالتفصيل.

مكونات نجرسكو الفراخ 

كنا ذكرنا لكم تعد النجرسكو من الوصفات السهلة والغير مكلفة، لهذا مكونات تحضيرها بسيطة و متوفرة في كافة المنازل، المكونات هي:

  • نصف كيلو من المكرونة الاسباجيتي أو فيتوتشيني.
  • نصف كيلو من صدور الفراخ مقطعة شرائح.
  • فلفل الوان مقطع شرائح.
  • بصلة مقطعة مربعات.
  • ملح.
  • فلفل أسود.
  • ملعقة صغيرة من البابريكا.
  • نصف ملعقة صغيرة من الثوم البودر.
  • نصف ملعقة من البصل البودر.
  • رشة كاري.
  • ربع ملعقة صغيرة من القرفة.
  • زيتون شرائح ( اختياري)
  • ربع كوب من الجبنة الموتزاريلا.
  • زيت.

مكونات البشاميل 

  • لتر و نصف من الحليب.
  • 4 معالق كبار من الدقيق.
  • مكعب من الزبدة.
  • ملح.
  • فلفل أسود.
  • رشة من جوزة الطيب.

طريقة تحضير النجرسكو بالفراخ

سنقدم لكم بالخطوات طريقة عمل النجرسكو بالفراخ مثل المطاعم، الطريقة هي:

  • نضع وعاء على النار ونملئ نصفة ماء والقليل من الملح والفلفل الأسود حتى يغلي ثم نضيف المكرونة لكى يتم سلقها لمدة 8 دقائق.
  • نصفي المكرونة من الماء ونتركها حتى تهدأ.
  • بعد ذلك نضع طاسة على نار متوسطة و نضع القليل من الزيت حتى تسخن.
  • نضيف عليها البصل المقطع مكعبات صغيرة و نقلبه حتى يذبل ويبدأ يأخذ لون ذهبي.
  • بعد ذلك نضع الفلفل الألوان المقطع شرائح ونقلبه مع البصل حتى تبدأ أن تذبل.
  • نقوم الآن بوضع الفراخ المقطع شرائح ونقلبها مع المكونات حتى يتغير لونها و تبدأ في التسوية.
  • ثم نضيف الملح و الفلفل الأسود و الثوم والبصل البودر ونقلبهم مع المكونات.
  • نتركها حتى تستوي نضيف عليها شرائح الزيتون و نطفئ عليها ونتركها حتى تهدأ.
  • نقوم الآن بعمل البشاميل نضع إناء على النار ونقوم بإضافة الحليب و الدقيق و الملح والفلفل الأسود و مكعب الزبدة ونقلبهم مع بعضهم على نار متوسطة.
  • نتركها على نار متوسطة مع التقليب المستمر حتى يصبح قوام البشاميل كريمي نرفع الصوص الأبيض من على النار.
  • نأتي بطبق بايركس ونقوم بتوزيع القليل من الزيت أو الزبدة داخل الصينية.
  • نخلط نصف كمية صوص البشاميل على المكرونة ونقلبهم مع بعضهم.
  • نضع المكرونة في طبق البايركس ثم نضع الفراخ و بالفلفل الألوان.
  • ثم نضيف البشاميل المتبقية ثم طبقة من الجبنة الموتزاريلا.
  • ندخل الصينية في الفرن على درجة حرارة 200 درجة لمدة 15 دقيقة ثم نشعل الشواية حتى تأخذ اللون الذهبي.
  • نخرجها من الفرن ونقوم بتقديمها للطعام بالصحة والهنا.
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مريم الجابري

مريم الجابري

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