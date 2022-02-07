نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل النجرسكو بالفراخ مثل المطاعم بأقل تكلفة بخطوات بسيطة وسريعة في المقال التالي
يعد النجرسكو من أكثر الأكلات التي اشتهرت كثيرًا في المطاعم و المحلات و لذلك أصبحت من أهم الوجبات السريعة و الخفيفة التي يمكن أن تحضيرها من المنزل خلال دقائق فقط، كما أنها من الوجبات المشبعة و الاقتصادية التي لا تكلفك الكثير ولكنها مشبعة جداً ولذلك سنقدم لكم أسهل و أسرع طريقة لعمل النجرسكو بالفراخ بطريقة المطاعم و سر تحضير الصوص الأبيض و تسويتها الصحيحة كل هذا سوف نقدمه لكم بالتفصيل.
مكونات نجرسكو الفراخ
كنا ذكرنا لكم تعد النجرسكو من الوصفات السهلة والغير مكلفة، لهذا مكونات تحضيرها بسيطة و متوفرة في كافة المنازل، المكونات هي:
- نصف كيلو من المكرونة الاسباجيتي أو فيتوتشيني.
- نصف كيلو من صدور الفراخ مقطعة شرائح.
- فلفل الوان مقطع شرائح.
- بصلة مقطعة مربعات.
- ملح.
- فلفل أسود.
- ملعقة صغيرة من البابريكا.
- نصف ملعقة صغيرة من الثوم البودر.
- نصف ملعقة من البصل البودر.
- رشة كاري.
- ربع ملعقة صغيرة من القرفة.
- زيتون شرائح ( اختياري)
- ربع كوب من الجبنة الموتزاريلا.
- زيت.
مكونات البشاميل
- لتر و نصف من الحليب.
- 4 معالق كبار من الدقيق.
- مكعب من الزبدة.
- ملح.
- فلفل أسود.
- رشة من جوزة الطيب.
طريقة تحضير النجرسكو بالفراخ
سنقدم لكم بالخطوات طريقة عمل النجرسكو بالفراخ مثل المطاعم، الطريقة هي:
- نضع وعاء على النار ونملئ نصفة ماء والقليل من الملح والفلفل الأسود حتى يغلي ثم نضيف المكرونة لكى يتم سلقها لمدة 8 دقائق.
- نصفي المكرونة من الماء ونتركها حتى تهدأ.
- بعد ذلك نضع طاسة على نار متوسطة و نضع القليل من الزيت حتى تسخن.
- نضيف عليها البصل المقطع مكعبات صغيرة و نقلبه حتى يذبل ويبدأ يأخذ لون ذهبي.
- بعد ذلك نضع الفلفل الألوان المقطع شرائح ونقلبه مع البصل حتى تبدأ أن تذبل.
- نقوم الآن بوضع الفراخ المقطع شرائح ونقلبها مع المكونات حتى يتغير لونها و تبدأ في التسوية.
- ثم نضيف الملح و الفلفل الأسود و الثوم والبصل البودر ونقلبهم مع المكونات.
- نتركها حتى تستوي نضيف عليها شرائح الزيتون و نطفئ عليها ونتركها حتى تهدأ.
- نقوم الآن بعمل البشاميل نضع إناء على النار ونقوم بإضافة الحليب و الدقيق و الملح والفلفل الأسود و مكعب الزبدة ونقلبهم مع بعضهم على نار متوسطة.
- نتركها على نار متوسطة مع التقليب المستمر حتى يصبح قوام البشاميل كريمي نرفع الصوص الأبيض من على النار.
- نأتي بطبق بايركس ونقوم بتوزيع القليل من الزيت أو الزبدة داخل الصينية.
- نخلط نصف كمية صوص البشاميل على المكرونة ونقلبهم مع بعضهم.
- نضع المكرونة في طبق البايركس ثم نضع الفراخ و بالفلفل الألوان.
- ثم نضيف البشاميل المتبقية ثم طبقة من الجبنة الموتزاريلا.
- ندخل الصينية في الفرن على درجة حرارة 200 درجة لمدة 15 دقيقة ثم نشعل الشواية حتى تأخذ اللون الذهبي.
- نخرجها من الفرن ونقوم بتقديمها للطعام بالصحة والهنا.
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