12 طريقة لوقف اضطرابات واصوات المعدة

كام مرة كنتي قاعدة في مكان والدنيا هادية حواليكي سواء في اجتماع شغل, مع اصحابك, او في اي تجمع ، ومعدتك تطلع اطوات عالية في اكتر اللحظات غير المناسبة ، وبيكون الموقف محرج بالنسبة لك ، ولكن احنا بنقولك مافيش داعي للحرج لان دي عملية طبيعية لاجسامنا ، ممكن تحصل لاسباب كتير زي الجوع, بطء الهضم, اكل اطعمة معينة ، ولكن صدقي او لا انتي تقدري تحلي المشكلة دي ، النهاردة في بنات حوا من خلال المقال بتاعنا هنقولك طرق لوقف اضطرابات واصوات المعدة ، وكلها اجراءات بسيطة وسهلة ولكن فعالة وهتخلصك من المشكلة في وقت قصير بس اهم حاجة تمشي عليها.

طرق لوقف اضطرابات واصوات المعدة:

1- اتمشي بعد الاكل:

مش ضروري يكون مشي مسافات طويلة ، ممكن تتمشي اثناء استراحة الشغل او بعد العشا ، 15 دقيقة بس من الحركة هي كل اللي انتي محتاجاه لبدء عملية الهضم ، المشي فعال لانه بيخلي الاكل يتحرك من خلال المعدة بشكل اسرع ، لكن اتأكدي انك تحافظي على العملية الخفيفة دي وتكتفي بالمشي ، لان ممارسة الرياضة بعد الاكل ممكن انها تسبب لك الغثيان.

2- اشربي ماية كتير:

الماية بتساعد في عملية الهضم ، وبالتالي تقدري تشربيه اثناء او بعد وجبتك ، ولكن مع ذلك ، مافيش داعي لشرب كمية كبيرة من الماية مرة واحدة ، لان البطن وهي مليانة بالماية هتصدر اصوات كمان ، بالاضافة كمان بننصحك تحاولي تشربي الماية المفلترة او الماية المعدنية ، لان ماية الحنفية ممكن تحتوي على نسبة من الكلور ، هو مش ضار ، ولكن ممكن يسبب تهيج لو معدتك حساسة.

3- جربي اشربي شاي اعشاب:

شاي الاعشاب سواء من الجنزبيل, النعناع, الشمر, جذور الهندباء, وغيرها ، بتساعد على الهضم وارخاء عضلات الامعاء ، البابونج مشروب رائع جدا لتخفيف تقلصات المعدة ، والزنجبيل بيقلل من الانتفاخ ، والنعناع عنده قدرة على تخفيف اعراض الاجهاد المعدي المعوي ، ممكن تشربي اي نوع شاي اعشاب بعد الوجبة او بالليل قبل النوم بعد العشا بفترة طويلة.

4- كلي بشكل ابطأ وامضغي كويس:

اولا ، لازم تنتبهي كويس لعملية الاكل ، لانك ممكن تكوني بتمضغي الاكل بسرعة وبتبلعي هوا كتير اثناء الاكل ، وده ممكن يسبب اصوات عالية من المعدة ، حاولي التركيز على مضغ كل قضمة بعناية وببطء لان ده هيمنع دخول الهوا ، بالاضافة كمان اتأكدي انك مش واخدة قطعة اكل كبيرة مرة واحدة لان القطع الكبيرة والمضغ بشكل سيء هيصعب هضمها.

5- اتأكدي لو بتاكلي اطعمة بتسبب غازات:

اكلات زي الفول, العدس, البسلة, الذرة, المكرونة, البطاطس, السبارجوس, البروكلي, براعم بروكسل, الكرنب, الارز البني, دقيق الشوفان, والقمح الكامل ، غالبا الاكلات دي بتكون مسؤولة عن زيادة الغازات المعوية ، ولكن ده مش معناه انك تمنعي كل الاكلات دي تماما من نظامك الغذائي ، لكن تقليل الكمية ممكن يكون كافي جدا لمنع المشكلة.

6- قللي من السكر والاطعمة الدهنية:

الامعاء ممكن تنتج غازات كتير وهي بتحاول هضم كميات كبيرة من السكر ، بالاضافة انها ممكن تسبب الاسهال وانتفاخ البطن وبالتالي هتحصل اصوات في المعدة ، ولموضوع نفسه بينطبق على الاطعمة المشبعة بالدهون زي اللحوم اللي فيها دهون, السجق, الاطعمة المقلية اللي بتسبب انتفاخ ، هما مش بيسببوا غازات لكن هيخلوكي تحسي بالانتفاخ وعدم الراحة.

7- جربي الثوم:

الثوم بيحتوي على عنصر اسمه الاليسين ، والمادة الكيميائية دي ممكن تساعد الاشخاص المصابين بالتهاب المعدة ، واللي معروف ان الالتهاب ده ممكن يسبب صوت قوي في المعدة وبيأدي للتجشؤ بصوت عالي ، ولكن الاليسين بيساعد على تقليل التهاب المعدة وبالتالي هيمنع اصوات المعدة ، كلي قطعة ثوم نية اول حاجة الصبح للمساعدة في الهضم ، ولو مش متعودة على اكل الثوم زي ما هو كده ، ابدأي انك تاخدي منه قطع صغيرة جدا وزودي الكمية بالتدريج.

8- كلي الاطعمة المفيدة للجهاز الهضمي بانتظام:

ممكن تحاولي تغيري نظامك الغذائي عن طريق اضافة الاطعمة اللي بتعزز الهضم الجيد ، من بينها الزبادي, الكينوا, بذور الشيا, البنجر, الجنزبيل, السلمون, شوربة العضم ، بالاضافة كمان انه ماتنسيش تحافظي على رطوبتك ، لان الماية ضرورية لعملية الهضم الصحية ، بدل ما تاكلي مجرد اكلات خفيفة غير صحية ، حاولي تاكلي اطعمة مشبعة بانتظام ، ولكن اتجنبي الافراط في الاكل.

9- كلي وجبات خفيفة صغيرة:

سبب تاني ممكن يخلي معدتك تصدر اصوات هو انك تكوني جعانة ، والمشكلة دي سهل التعامل معاها لان كل اللي هتعمليه انك تاكلي وجبة صغيرة ، اتأكدي بس ان عندك دايما بعض الوجبات الخفيفة الصحية زي الفاكهة, الخضار المقطع, او المكسرات.

10- جربي الشاي الاخضر بدل القهوة:

القهوة تعتبر حمضية وده ممكن يسبب الاصوات العالية في المعدة ، ولكن كوباية من الشاي الاخضر تعتبر بديل صحي لتخفيف الانتفاخ, ازالة الغازات من البطن, تخفيف قرح المعدة ، بالاضافة ان الشاي الاخضر زي القهوة بالظبط بيحتوي على الكافيين اللي هيدي طاقة لجسمك ، وكمان بيحتوي على مركبات صحية نشطة بيولوجيا ومضادات الاكسدة.

11- اتعرفي على الاطعمة اللي بتأثر على معدتك:

في احتمال ان يكون في بعض المنتجات او الاطعمة اللي ممكن تزعج معدتك من غير ما تعرفي ، حاولي انك تراقبي نفسك كويس وتعرفي ايه الاكلات اللي بعد ما بتاكليها بتبقي معدتك مش مرتاحة واتجنبيها ، او تروحي لدكتور متخصص وبعد الكشف هيقدر يحددلك لو في اطعمة معينة المفروض تتجنبيها او لا ، ممكن تكون حالات عدم تحمل اطعمة معينة, الحساسية, او حتى التهاب الجهاز الهضمي من المشاكل الطبية ورا اصوات المعدة والتقلصات.

12- جربي تمارسي رياضة اكتر:

القعدة كتير بسبب الشغل او الدراسة بقت هي القاعدة عند كتير مننا ، لكن اسلوب الحياة ده ممكن يسبب مشاكل مختلفة في المعدة ، بما فيها الاصوات العالية ، بالاضافة لاتباع نظام غذائي غير صحي والتوتر ، ممكن يخلي المشكلة اسوأ ، حاولي اضافة بعض النشاط لروتينك اليومي ، زي بعض التمارين السهلة, الجري, اليوجا, او اي نشاط بتحسي بالراحة لما بتعمليه.

8 اطعمة مش بس مفيدة للجسم ولكن كمان بتحسن صحتك العقلية