بشرتك هتنور.. الحل السحري لإزالة الرؤوس السوداء والجلد الميت وتصغير المسام وشد وتبييض البشرة

بشرتك هتنور.. الحل السحري لإزالة الرؤوس السوداء والجلد الميت وتصغير المسام يعتبر الحليب من أفضل المكونات لعمل ماسك لإزالة الرؤوس السوداء والتخلص من الجلد الميت والحصول على بشرة ناعمة ونضرة، حيث تعد مشكلة الرؤوس والبثور السوداء أحد المشاكل المزعجة التي تظهر على الأنف وتؤثر في شكل الفتاة، كما أن البثور السوداء على الأنف تكون نتيجة انسداد بصيلات الشعر والتي تظهر بسبب الشوائب والأتربة التي تصيب البشرة، وسنوضح بشكل تفصيلي أكثر لكل الراغبين في معرفة الطريقة كل الخطوات بالتفصيل.

طريقة عمل أفضل ماسك لإزالة الرؤوس السوداء

مكونات الطريقة:-

ملعقة كبيرة من الحليب السائل.

ملعقتان صغيرتان من الجيلاتين.

خطوات التحضير:-

قومي بخلط الجيلاتين مع ملعقة الحليب في قدر مناسب ثم ضعيه على درجة حرارة نار مناسبة.

اتركي الخليط حتى يذوب كل مكوناته ببعضها البعض ثم ارفعيه من على النار حتى يبرد.

اغسلي بشرتك أولًا قبل وضع الماسك وجففيها ثم افرديه على بشرتك برفق واتركيه لمدة ربع ساعة حتى يجف.

بعد أن يجف على بشرتك ابدئي في تقشيره من عليها وبعد ذلك اشطفي وجهك بالماء الفاتر وأنفك وجففيها ثم رطبي وجهك ترطيب كامل.

طريقة إزالة بثور الأنف السوداء بالعسل

مكونات الطريقة:-

نصف ليمون معصورة (عصير ليمون).

عسل أبيض في نصف ملعقة صغيرة.

خطوات التحضير:-

قومي بخلط كل المكونات جيدًا حتى تصبح مزيج واحد متجانس.

اغسلي بشرتك وخاصة المنطقة التي بها الكثير من بثور سوداء.

افردي الخليط على بشرتك وأكثري منه على المنطقة المليئة بالبثور السوداء.

اتركي الماسك على المنطقة وبشرتك لمدة ربع ساعة ثم اغسلي وجهك بالماء الدافئ.

كرري الطريقة مرتين من كل أسبوع حتى لا تظهر الرؤوس مرة أخرى.

أهم فوائد الحليب للبشرة